Заметно освежают. Пять цветов в одежде, которые нужно носить женщинам после 40 лет

Существует предвзятое мнение, что после сорока начинают действовать некие правила, согласно которым яркие цвета женщинам носить противопоказано. Однако это неправда.

Related video

Согласно устаревшему предвзятому мнению после сорока лет наступает некое время, когда женщине не следует носить мини, яркие цвета и обувь вроде кроссовок. Однако современность диктует свои правила, а селебрити наглядно опровергают эти "законы".

Стилисты собрали пять цветов в одежде, которые освежают и молодят. И ярких цветов в списке тоже хватает. И если тотал-лук в этих цветах вам все еще кажется рискованной идеей, попробуйте приобрести яркий аксессуар вроде шарфа, или шапки, или какой-нибудь предмет одежды, который освежит портретную зону, то есть лицо: блузу, свитер, или пиджак.

Белый цвет

Белый цвет имеет репутацию цвета невинности, а еще цвета платья невесты, но это не значит, что его нельзя носить и после свадьбы.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Instagram/Jennifer Aniston Фото: Getty Фото: Getty Images Фото: Balenciaga/Instagram Фото: Instagram @reesewitherspoon

Причем это могут быть любые оттенки белого: молочный, цвет слоновой кости, кремовый и даже цвет "космического латте" – один из новых, слегка бежевых оттенков, придуманный группой астрономов из Университета Джонса Хопкинса.

Королевский синий и нежно-голубой

Синий цвет в принципе имеет омолаживающий и освежающий эффект, главное найти свой оттенок. Но королевский синий точно в топе.

Фото: Instagram @reesewitherspoon Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Kevin Lamarque

Его густой сочный оттенок придаст вам очень элегантный и стильный вид. А нежно-голубой оттенок, как еще одна вариация белого, добавит в образ холодной отстраненности. Может именно это вам и требуется.

Красный цвет

Красный долгое время считался вульгарным цветом, цветом, который подходит только брюнеткам и вообще слишком ярким для повседневности.

Фото: Instagram salmahayek Фото: The Royal Family Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Kim Kardashian Фото: Interview Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Однако оттенков красного очень много и среди них точно есть тот самый, именно ваш цвет. Даже если вы блондинка и всю жизнь опасались внести немного красного в свой образ.

Зеленый цвет

Зеленый ассоциируется с возрождением, весной и свежестью. Оттенков опять же слишком много, чтобы пренебрегать этим цветом. Если даже Кейт Миддлтон любит зеленый, то почему бы и вам не добавить пару зеленых вещиц в свой гардероб.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: omegawatches.com

Просто подберите свой цвет. Особенно хорош, по мнению экспертов, мятный, или светло-бирюзовый оттенок.

Нежно-розовый, или пудровый

Этот оттенок розового заметно освежает тон кожи. А еще он выглядит стильно и благородно. Вещи в этом оттенке могут стать базовыми, ведь пудровый цвет прекрасно сочетается со многими оттенками.

Фото: kimkardashian Фото: Getty Фото: Getty Фото: Getty Images Фото: Instagram @reesewitherspoon

Особенно он хорош с белым, синим и бордовым. А еще очень мило пудровый смотрится с классическим денимом.

Напомним, ранее Фокус писал как хорошо и свежо выглядеть без макияжа. Ведь иногда так не хочется краситься.