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Стиль жизни

Заметно освежают. Пять цветов в одежде, которые нужно носить женщинам после 40 лет

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Фото: Getty Images | Красный цвет в числе тех, которые заметно омолаживают и освежают

Существует предвзятое мнение, что после сорока начинают действовать некие правила, согласно которым яркие цвета женщинам носить противопоказано. Однако это неправда.

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Согласно устаревшему предвзятому мнению после сорока лет наступает некое время, когда женщине не следует носить мини, яркие цвета и обувь вроде кроссовок. Однако современность диктует свои правила, а селебрити наглядно опровергают эти "законы".

Стилисты собрали пять цветов в одежде, которые освежают и молодят. И ярких цветов в списке тоже хватает. И если тотал-лук в этих цветах вам все еще кажется рискованной идеей, попробуйте приобрести яркий аксессуар вроде шарфа, или шапки, или какой-нибудь предмет одежды, который освежит портретную зону, то есть лицо: блузу, свитер, или пиджак.

Белый цвет

Белый цвет имеет репутацию цвета невинности, а еще цвета платья невесты, но это не значит, что его нельзя носить и после свадьбы.

белый цвет, омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, дженнифер лопес Fullscreen
Фото: Jennifer Lopez/Facebook
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят Fullscreen
Фото: Instagram/Jennifer Aniston
белый цвет, омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, меган маркл Fullscreen
Фото: Getty
белый цвет, омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, кейт миддлтон Fullscreen
Фото: Getty Images
белый цвет, омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, николь кидман Fullscreen
Фото: Balenciaga/Instagram
белый цвет, омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, риз уизерспун Fullscreen
Фото: Instagram @reesewitherspoon
белый цвет, омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, дженнифер лопес
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят
белый цвет, омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, меган маркл
белый цвет, омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, кейт миддлтон
белый цвет, омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, николь кидман
белый цвет, омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, риз уизерспун

Причем это могут быть любые оттенки белого: молочный, цвет слоновой кости, кремовый и даже цвет "космического латте" – один из новых, слегка бежевых оттенков, придуманный группой астрономов из Университета Джонса Хопкинса.

Королевский синий и нежно-голубой

Синий цвет в принципе имеет омолаживающий и освежающий эффект, главное найти свой оттенок. Но королевский синий точно в топе.

синий цвет, омолаживающий цвет, цвет который молодит Fullscreen
Фото: Instagram @reesewitherspoon
синий цвет, омолаживающий цвет, цвет который молодит Fullscreen
Фото: Getty Images
синий цвет, омолаживающий цвет, цвет который молодит Fullscreen
Фото: Getty Images
синий цвет, омолаживающий цвет, цвет который молодит Fullscreen
Фото: Kevin Lamarque
синий цвет, омолаживающий цвет, цвет который молодит
синий цвет, омолаживающий цвет, цвет который молодит
синий цвет, омолаживающий цвет, цвет который молодит
синий цвет, омолаживающий цвет, цвет который молодит

Его густой сочный оттенок придаст вам очень элегантный и стильный вид. А нежно-голубой оттенок, как еще одна вариация белого, добавит в образ холодной отстраненности. Может именно это вам и требуется.

Красный цвет

Красный долгое время считался вульгарным цветом, цветом, который подходит только брюнеткам и вообще слишком ярким для повседневности.

красный цвет, женщины после 40, цвета молодят Fullscreen
Фото: Instagram salmahayek
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, кейт миддлтон Fullscreen
Фото: The Royal Family
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, дженнифер лопес Fullscreen
Фото: Instagram/Jennifer Lopez
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, ким кардашьян Fullscreen
Фото: Instagram/Kim Kardashian
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, ким кардашьян Fullscreen
Фото: Interview
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, кейт миддлтон Fullscreen
Фото: Getty Images
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, меган маркл Fullscreen
Фото: Getty Images
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, кейт миддлтон
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, дженнифер лопес
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, ким кардашьян
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, ким кардашьян
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, кейт миддлтон
красный цвет, женщины после 40, цвета молодят, меган маркл

Однако оттенков красного очень много и среди них точно есть тот самый, именно ваш цвет. Даже если вы блондинка и всю жизнь опасались внести немного красного в свой образ.

Зеленый цвет

Зеленый ассоциируется с возрождением, весной и свежестью. Оттенков опять же слишком много, чтобы пренебрегать этим цветом. Если даже Кейт Миддлтон любит зеленый, то почему бы и вам не добавить пару зеленых вещиц в свой гардероб.

омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, зеленый цвет Fullscreen
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, зеленый цвет Fullscreen
Фото: Jennifer Lopez/Facebook
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, зеленый цвет Fullscreen
Фото: Getty Images
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, зеленый цвет Fullscreen
Фото: Getty Images
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, зеленый цвет, николь кидман Fullscreen
Фото: omegawatches.com
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, зеленый цвет
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, зеленый цвет
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, зеленый цвет
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, зеленый цвет
омолаживающий цвет, женщины после 40, цвета молодят, зеленый цвет, николь кидман

Просто подберите свой цвет. Особенно хорош, по мнению экспертов, мятный, или светло-бирюзовый оттенок.

Нежно-розовый, или пудровый

Этот оттенок розового заметно освежает тон кожи. А еще он выглядит стильно и благородно. Вещи в этом оттенке могут стать базовыми, ведь пудровый цвет прекрасно сочетается со многими оттенками.

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Фото: kimkardashian
пудровый цвет, цвет молодит, омолаживающий цвет, цвет после 40 лет Fullscreen
Фото: Getty
пудровый цвет, цвет молодит, омолаживающий цвет, цвет после 40 лет Fullscreen
Фото: Getty
пудровый цвет, цвет молодит, омолаживающий цвет, цвет после 40 лет Fullscreen
Фото: Getty Images
пудровый цвет, цвет молодит, омолаживающий цвет, цвет после 40 лет, риз уизерспун Fullscreen
Фото: Instagram @reesewitherspoon
пудровый цвет, цвет молодит, омолаживающий цвет, цвет после 40 лет
пудровый цвет, цвет молодит, омолаживающий цвет, цвет после 40 лет
пудровый цвет, цвет молодит, омолаживающий цвет, цвет после 40 лет
пудровый цвет, цвет молодит, омолаживающий цвет, цвет после 40 лет
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Особенно он хорош с белым, синим и бордовым. А еще очень мило пудровый смотрится с классическим денимом.

Напомним, ранее Фокус писал как хорошо и свежо выглядеть без макияжа. Ведь иногда так не хочется краситься.