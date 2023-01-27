Помітно освіжають. П'ять кольорів у одязі, які потрібно носити жінкам після 40 років

Існує упереджена думка, що після сорока починають діяти деякі правила, за якими яскраві кольори жінкам носити протипоказано. Однак це неправда.

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Згідно зі застарілою упередженою думкою, після сорока років настає певний час, коли жінці не слід носити міні, яскраві кольори та взуття на кшталт кросівок. Проте сучасність диктує свої правила, а селебриті наочно спростовують ці "закони".

Стилісти зібрали п'ять кольорів одягу, які освіжають і молодять. І яскравих кольорів у списку також вистачає. І якщо тотал-лук у цих кольорах вам усе ще здається ризикованою ідеєю, спробуйте придбати яскравий аксесуар на кшталт шарфа, або шапки, або якийсь предмет одягу, який освіжить портретну зону, тобто обличчя: блузу, светр, або піджак.

Білий колір

Білий колір має репутацію кольору невинності, а ще кольору сукні нареченої, але це не означає, що його не можна носити й після весілля.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Instagram/Jennifer Aniston Фото: Getty Фото: Getty Images Фото: Balenciaga/Instagram Фото: Instagram @reesewitherspoon

До того ж це можуть бути будь-які відтінки білого: молочний, колір слонової кістки, кремовий і навіть колір "космічного лате" — один із нових відтінків, трохи бежевий, придуманий групою астрономів із Університету Джонса Гопкінса.

Королівський синій і ніжно-блакитний

Синій колір має омолоджує та освіжає, головне — знайти свій відтінок. Але королівський синій точно в топі.

Фото: Instagram @reesewitherspoon Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Kevin Lamarque

Його густий соковитий відтінок надасть вам дуже елегантного та стильного вигляду. А ніжно-блакитний відтінок, як ще одна варіація білого, додасть до образу холодної відстороненості. Може, саме це вам і потрібно.

Червоний колір

Червоний довгий час вважався вульгарним кольором, який пасує тільки брюнеткам і взагалі занадто яскравим для повсякденності.

Фото: Instagram salmahayek Фото: The Royal Family Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Kim Kardashian Фото: Interview Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Однак відтінків червоного дуже багато, і серед них точно є той самий, саме ваш колір. Навіть якщо ви блондинка та все життя побоювалися додати трохи червоного у свій образ.

Зелений колір

Зелений асоціюється з відродженням, весною та свіжістю. Відтінків, знову ж таки, занадто багато, щоб нехтувати цим кольором. Якщо навіть Кейт Міддлтон любить зелений, то чому б і вам не додати пару зелених штучок у свій гардероб.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: omegawatches.com

Просто підберіть свій колір. Особливо гарний, на думку експертів, м'ятний або світло-бірюзовий відтінок.

Ніжно-рожевий, або пудровий

Цей рожевий відтінок помітно освіжає тон шкіри. А ще він має стильний і благородний вигляд. Речі в цьому відтінку можуть стати базовими, адже пудровий колір чудово поєднується з багатьма відтінками.

Фото: kimkardashian Фото: Getty Фото: Getty Фото: Getty Images Фото: Instagram @reesewitherspoon

Особливо він гарний із білим, синім і бордовим. А ще дуже милий вигляд пудровий має з класичним денімом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як мати без макіяжу гарний і свіжий вигляд. Адже іноді так не хочеться фарбуватись.