Як бути гарною без макіяжу. 10 порад для ідеальної зовнішності

Краса не завжди залежить від макіяжу та візитів до косметолога. Іноді ваша гарна зовнішність — це результат регулярної роботи над собою

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Ось 10 корисних звичок для жінок, які просто гарні від природи. Ви також можете досягти такого ж легкого та привабливого образу. Красуні мають кілька простих трюків, які вони використовують кожен день, щоб виглядати красиво. Про це пише stylecraze.

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Зволоження

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Жінки, які гарні від природи, знають, як важливо зволожувати шкіру. Вам потрібно буде знайти відповідний зволожувальний крем і переконатися, що ви застосовуєте його принаймні один раз на день. Зробіть своєю новою звичкою наносити зволожувальний крем після душу. Ви збережете свою шкіру еластичною та красивою.

Хороший сон

У вас може виникнути спокуса лягати спати пізно, але ж ви всерйоз не хочете набувати такої поганої звички? Дівчата, які гарно виглядають від природи, знають, як важливо висипатися. Не дарма це називають б'юті-відпочинком! Відомо, що коли жінка мало спить, вона починає виглядати стомленою, у неї з'являються темні кола під очима. Якщо ви ніколи не пробували нічну маску-окуляри для очей, спробуйте! Вони повністю блокують проникнення світла, тому ви просто краще спите.

Пийте більше води

Вживання більшої кількості води може мати надзвичайну користь для здоров'я і зробить вашу шкіру чудовою. Випиваючи достатню кількість води, ви допомагаєте виводити токсини з організму та зберігаєте шкіру зволоженою. Це може допомогти вашій шкірі виглядати чудово, вилікувати прищі, і це просто змусить вас почуватися добре. Багато жінок скрізь носять із собою пляшку з водою, щоб було легше пити більше води протягом дня.

Тренуйтеся для своєї шкіри

Фото: The Conversation

Дівчата, які виглядають досить природньо, мають звичку тренуватися. Користь від тренувань полягає не лише у схудненні. Але це також дубовий привід покращити тонус шкіри та кровообіг в організмі!

Відлущування

Деякі жінки забувають відлущувати шкіру. Відлущування шкіри допомагає видалити омертвілі клітини шкіри та сприяє утворенню нових. Коли ви відлущує верхній шар епідермісу, ваша шкіра виглядає свіжою і здоровою. Це може допомогти очистити пори і зробити вашу шкіру гладкішою.

Зроби собі масаж обличчя

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Дівчата, які знають, як виглядати красивіше, природно, розуміють важливість масажу обличчя. Це може зменшити появу тонких зморшок, покращити кровообіг і зробити вашу шкіру більш сяючою.

Стежте за здоров'ям волосся

Коли ваше волосся здорове, ви просто виглядатимете красивіше. Так що постарайтеся скоротити використання теплових інструментів та купіть хороший кондиціонер для волосся.

Не забувайте про посмішку

Дівчата, які посміхаються, чудові! Ви хочете переконатися, що ваша усмішка виглядає красивою та білою. Переконайтеся, що ви чистите зуби хорошою зубною щіткою щонайменше 2 рази на день. Використовуйте зубну пасту, що відбілює. Якщо зубної пасти, що відбілює, недостатньо, щоб ваші перлово-білі зуби виглядали красивими і яскравими, спробуйте смужки Crest White. Присягаюся за це. Вони працюють так само добре, як те, що дає вам стоматолог. Коли у вас красива біла посмішка, ви просто виглядатимете ще красивіше.

Здорове харчування

Виглядати красиво — це не лише те, що зовні. Дівчата, які мають природне сяйво, знають, як важливо стежити за тим, щоб вони харчувалися здоровою їжею. Переконайтеся, що ви їсте багато фруктів та овочів та скоротите кількість оброблених харчових продуктів та цукру.

Дотримуйтесь режиму догляду за шкірою

Якщо ви хочете виглядати красиво, ваше обличчя має виглядати чудово. Ви повинні знайти режим догляду за шкірою, який вам подобається, та дотримуватися його. Просто вмивати обличчя іноді не вдасться. Ви повинні зробити це звичкою застосовувати всі засоби для догляду за шкірою щодня.

Придбайте наволочку з шовку або атласу. Це необхідно для дівчат, які виглядають чудово! Купуйте шовкову наволочку, щоб спати на ній щоночі. Шовкові наволочки краще для шкіри та волосся. Оскільки ви спите близько 8 годин на добу, ви повинні переконатися, що ваша шкіра та волосся лежать на чомусь максимально ніжному. Після того, як я почула про цю пораду, я пішла і купила шовкову наволочку, і я у захваті від неї. Тож спробуйте, можливо, вам теж сподобається!