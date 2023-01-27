Самые удачные дни в феврале: даты, которые принесут успех всем знака Зодиака

В феврале, по словам астрологов, будет три дня, когда звезды будут благосклонны к каждому из знаков Зодиака больше обычного. Важно не упустить возможности, которые дает нам вселенная, и прислушаться к советам астрологов на каждый из трех счастливых дней.

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2 февраля

В цифровом виде эта дата выглядит как 02.02 — это называется зеркальная дата. Такие дни приносят много сил и заряд энергии, Вселенная предоставляет уникальные возможности, а шансы потерять что-то рискуя — минимальные. Используйте удачный день по максимуму и тогда он принесет для вас приятный результат.

5 февраля

В этот день Венера и Марс располагаются наиболее удачным образом для нас. 5 февраля можно ощутить прилив сил, когда кажется, что можно свернуть горы. Также этот день будет благоприятным в романтической сфере — возможны неожиданные встречи или приятные сюрпризы.

11 февраля

Именно 11 февраля Меркурий переходит в знак Водолея. В этот день астрологи советуют смело решать назревшие вопросы с руководством, заключать важны сделки и планировать будущее. Решительность и разумный риск поможет добиться желаемого результата.