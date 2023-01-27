Найвдаліші дні в лютому: дати, які принесуть успіх усім знаку Зодіаку

У лютому, за словами астрологів, буде три дні, коли зірки будуть прихильні до кожного зі знаків Зодіаку більше, ніж звичайно. Важливо не прогаяти можливості, які дає нам всесвіт, і прислухатися до порад астрологів на кожен із трьох щасливих днів.

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2 лютий

У цифровому вигляді ця дата така — 02.02, вона називається дзеркальною датою. Такі дні приносять багато сил і заряд енергії, Всесвіт надає унікальні можливості, а шанси втратити щось ризикуючи — мінімальні. Використовуйте зручний день по максимуму, і тоді він принесе вам приємний результат.

5 лютого

У цей день Венера і Марс розташовуються найвдаліше для нас. 5 лютого можна відчути приплив сил, коли здається, що можна згорнути гори. Також цей день буде сприятливим у романтичній сфері — можливі несподівані зустрічі чи приємні сюрпризи.

11 лютого

Саме 11 лютого Меркурій переходить на знак Водолія. Цього дня астрологи радять сміливо вирішувати назрілі питання з керівництвом, укладати важливі угоди й планувати майбутнє. Рішучість і розумний ризик допоможе досягти бажаного результату.