Программист из США создал целый сайт в Tinder со своими достоинствами, чтобы найти себе девушку

На сайте "Свидание с Джоном Тисдейлом" Джон тщательно описал себя, требования к своей девушке и даже создал календарь свиданий.

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Американский программист Джон Тисдейл, который сейчас живет на Бали, создал сайт, чтобы найти себе девушку. Причем он подошел к этой миссии очень ответственно. На сайте даже есть календарь, где можно забронировать себе дату свидания. Февраль пока свободен.

На сайте Джона представлено десять разделов. В первом, он отмечает, что "устал тратить время на сексуальные несовместимости" и хочет найти женщину, с "которой можно подружиться, пожениться и создать семью".

А сайт он создал, чтобы "заложить основу для начала отношений".

[ + – ] Программист Джон Тисдейл создал целый сайт о себе, чтобы найти себе девушку Фото: Instagram johnpeterteasdale

В разделе с информацией о себе Тисдейл написал, что ему 34 года, и что его рост 183 см. Также он отметил, что по знаку Зодиака он Близнецы, а в Хогвардсе ему нравится Гриффиндор. Есть там и такая обычная информация, как и тот факт, что он не пьет, не курит и любит серфинг.

Джон также поделился плюсами отношений со своей персоной:

Я прошел курсы, чтобы стать профессиональным массажистом;

Несколько людей сказали мне, что я сделал им лучший подарок, который они когда-либо получали;

Я щедр и умею говорить комплименты;

У меня удивительно гибкий график;

Я направлю весь свой творческий потенциал на этот веб-сайт и на организацию свиданий;

Я также знаком с методом Готтмана для общения пар, прошел курсы по оказанию экстренной медицинской помощи.

Он даже написал стишок, в котором сравнивает себя с Чендлером Бингом из "Друзей", отмечая, что он "известен игрой слов и сарказмом". А также пишет, что последний человек, на которого он похож, — это английский принц Гарри.

Также Джон Тисдейл описывает свою диету: он не ест все зерновые, сою, молочные продукты, свинину, сахар, картофель, помидоры, баклажаны, перец, кешью и миндаль. И ест морепродукты, мясо и яйца, органические фрукты и овощи, а также пророщенные зерна.

Седьмой раздел Джон посвятил нескольким философским принципам, которых он придерживается:

Вселенной наплевать на тебя.

В человечестве нет ничего необычного.

Даже зная это, человеческий мозг достаточно гибок, чтобы процветать и быть счастливым.

В восьмом разделе Джон Тисдейл наконец добрался до качеств, которыми должна обладать его избранница.

[ + – ] У будущей подруги программиста не должно быть аккаунта на OnlyFans Фото: Instagram johnpeterteasdale

Она должна быть:

здоровой;

позитивной;

креативной и щедрой при выражении любви;

красивой;

сексуальной;

стабильной;

ориентированной на отношения.

Секс-работниц, онлайн-провокаторш и девушек с аккаунтом на OnlyFans Джон попросил не беспокоится.

В девятом разделе айтишник перечислил, какие качества девушки могут разрушить их отношения:

недостаточная забота о себе;

слишком большое стремление к богатству и карьерные амбиции;

чрезмерная романтичность.

Сам он отметил, что урезал собственный заработок, чтобы иметь возможность жить полной жизнью, и если и станет богатым, то только случайно.

[ + – ] Джон Тисдейл не ищет себе излишне романтичную девушку Фото: Instagram johnpeterteasdale

А в десятом разделе Джон оставил специальную форму, в которой можно выбрать любое свободное в его графике воскресенье для получасового свидания с ним. Воскресения февраля пока свободны.

Также на сайте имеются фото Джона, плейлист его любимых песен и исчерпывающая информация о нем. В Сети сайт Джона уже заинтересовал журналистов, а в соцсетях его прозвали "занудой из Tinder".