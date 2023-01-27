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Стиль жизни

Программист из США создал целый сайт в Tinder со своими достоинствами, чтобы найти себе девушку

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Фото: Instagram johnpeterteasdale | Программист Джон Тисдейл создал целый сайт о себе, чтобы найти себе девушку

На сайте "Свидание с Джоном Тисдейлом" Джон тщательно описал себя, требования к своей девушке и даже создал календарь свиданий.

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Американский программист Джон Тисдейл, который сейчас живет на Бали, создал сайт, чтобы найти себе девушку. Причем он подошел к этой миссии очень ответственно. На сайте даже есть календарь, где можно забронировать себе дату свидания. Февраль пока свободен.

На сайте Джона представлено десять разделов. В первом, он отмечает, что "устал тратить время на сексуальные несовместимости" и хочет найти женщину, с "которой можно подружиться, пожениться и создать семью".

А сайт он создал, чтобы "заложить основу для начала отношений".

Tinder. зануда из тиндера, сайт для знакомств, джон тисдейл, программист создал сайт для знакомств, программист создал сайт чтобы найти себе девушку Fullscreen
Программист Джон Тисдейл создал целый сайт о себе, чтобы найти себе девушку
Фото: Instagram johnpeterteasdale

В разделе с информацией о себе Тисдейл написал, что ему 34 года, и что его рост 183 см. Также он отметил, что по знаку Зодиака он Близнецы, а в Хогвардсе ему нравится Гриффиндор. Есть там и такая обычная информация, как и тот факт, что он не пьет, не курит и любит серфинг.

Джон также поделился плюсами отношений со своей персоной:

  • Я прошел курсы, чтобы стать профессиональным массажистом;
  • Несколько людей сказали мне, что я сделал им лучший подарок, который они когда-либо получали;
  • Я щедр и умею говорить комплименты;
  • У меня удивительно гибкий график;
  • Я направлю весь свой творческий потенциал на этот веб-сайт и на организацию свиданий;
  • Я также знаком с методом Готтмана для общения пар, прошел курсы по оказанию экстренной медицинской помощи.

Он даже написал стишок, в котором сравнивает себя с Чендлером Бингом из "Друзей", отмечая, что он "известен игрой слов и сарказмом". А также пишет, что последний человек, на которого он похож, — это английский принц Гарри.

Также Джон Тисдейл описывает свою диету: он не ест все зерновые, сою, молочные продукты, свинину, сахар, картофель, помидоры, баклажаны, перец, кешью и миндаль. И ест морепродукты, мясо и яйца, органические фрукты и овощи, а также пророщенные зерна.

Седьмой раздел Джон посвятил нескольким философским принципам, которых он придерживается:

  • Вселенной наплевать на тебя.
  • В человечестве нет ничего необычного.
  • Даже зная это, человеческий мозг достаточно гибок, чтобы процветать и быть счастливым.

В восьмом разделе Джон Тисдейл наконец добрался до качеств, которыми должна обладать его избранница.

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У будущей подруги программиста не должно быть аккаунта на OnlyFans
Фото: Instagram johnpeterteasdale

Она должна быть:

  • здоровой;
  • позитивной;
  • креативной и щедрой при выражении любви;
  • красивой;
  • сексуальной;
  • стабильной;
  • ориентированной на отношения.

Секс-работниц, онлайн-провокаторш и девушек с аккаунтом на OnlyFans Джон попросил не беспокоится.

В девятом разделе айтишник перечислил, какие качества девушки могут разрушить их отношения:

  • недостаточная забота о себе;
  • слишком большое стремление к богатству и карьерные амбиции;
  • чрезмерная романтичность.

Сам он отметил, что урезал собственный заработок, чтобы иметь возможность жить полной жизнью, и если и станет богатым, то только случайно.

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Джон Тисдейл не ищет себе излишне романтичную девушку
Фото: Instagram johnpeterteasdale

А в десятом разделе Джон оставил специальную форму, в которой можно выбрать любое свободное в его графике воскресенье для получасового свидания с ним. Воскресения февраля пока свободны.

Также на сайте имеются фото Джона, плейлист его любимых песен и исчерпывающая информация о нем. В Сети сайт Джона уже заинтересовал журналистов, а в соцсетях его прозвали "занудой из Tinder".