Программист из США создал целый сайт в Tinder со своими достоинствами, чтобы найти себе девушку
На сайте "Свидание с Джоном Тисдейлом" Джон тщательно описал себя, требования к своей девушке и даже создал календарь свиданий.
Американский программист Джон Тисдейл, который сейчас живет на Бали, создал сайт, чтобы найти себе девушку. Причем он подошел к этой миссии очень ответственно. На сайте даже есть календарь, где можно забронировать себе дату свидания. Февраль пока свободен.
На сайте Джона представлено десять разделов. В первом, он отмечает, что "устал тратить время на сексуальные несовместимости" и хочет найти женщину, с "которой можно подружиться, пожениться и создать семью".
А сайт он создал, чтобы "заложить основу для начала отношений".
В разделе с информацией о себе Тисдейл написал, что ему 34 года, и что его рост 183 см. Также он отметил, что по знаку Зодиака он Близнецы, а в Хогвардсе ему нравится Гриффиндор. Есть там и такая обычная информация, как и тот факт, что он не пьет, не курит и любит серфинг.
Джон также поделился плюсами отношений со своей персоной:
- Я прошел курсы, чтобы стать профессиональным массажистом;
- Несколько людей сказали мне, что я сделал им лучший подарок, который они когда-либо получали;
- Я щедр и умею говорить комплименты;
- У меня удивительно гибкий график;
- Я направлю весь свой творческий потенциал на этот веб-сайт и на организацию свиданий;
- Я также знаком с методом Готтмана для общения пар, прошел курсы по оказанию экстренной медицинской помощи.
Он даже написал стишок, в котором сравнивает себя с Чендлером Бингом из "Друзей", отмечая, что он "известен игрой слов и сарказмом". А также пишет, что последний человек, на которого он похож, — это английский принц Гарри.
Также Джон Тисдейл описывает свою диету: он не ест все зерновые, сою, молочные продукты, свинину, сахар, картофель, помидоры, баклажаны, перец, кешью и миндаль. И ест морепродукты, мясо и яйца, органические фрукты и овощи, а также пророщенные зерна.
Седьмой раздел Джон посвятил нескольким философским принципам, которых он придерживается:
- Вселенной наплевать на тебя.
- В человечестве нет ничего необычного.
- Даже зная это, человеческий мозг достаточно гибок, чтобы процветать и быть счастливым.
В восьмом разделе Джон Тисдейл наконец добрался до качеств, которыми должна обладать его избранница.
Она должна быть:
- здоровой;
- позитивной;
- креативной и щедрой при выражении любви;
- красивой;
- сексуальной;
- стабильной;
- ориентированной на отношения.
Секс-работниц, онлайн-провокаторш и девушек с аккаунтом на OnlyFans Джон попросил не беспокоится.
В девятом разделе айтишник перечислил, какие качества девушки могут разрушить их отношения:
- недостаточная забота о себе;
- слишком большое стремление к богатству и карьерные амбиции;
- чрезмерная романтичность.
Сам он отметил, что урезал собственный заработок, чтобы иметь возможность жить полной жизнью, и если и станет богатым, то только случайно.
А в десятом разделе Джон оставил специальную форму, в которой можно выбрать любое свободное в его графике воскресенье для получасового свидания с ним. Воскресения февраля пока свободны.
Также на сайте имеются фото Джона, плейлист его любимых песен и исчерпывающая информация о нем. В Сети сайт Джона уже заинтересовал журналистов, а в соцсетях его прозвали "занудой из Tinder".