Програміст зі США створив цілий сайт у Tinder зі своїми перевагами, щоб знайти собі дівчину

На сайті "Побачення з Джоном Тісдейлом" Джон ретельно описав себе, вимоги до своєї дівчини та навіть створив календар побачень.

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Американський програміст Джон Тісдейл, який зараз мешкає на Балі, створив сайт, щоб знайти собі дівчину. До того ж він підійшов до цієї місії дуже відповідально. На сайті є календар, де можна забронювати собі дату побачення. Лютий поки що вільний.

На сайті Джона представлено десять розділів. У першому він зазначає, що "втомився витрачати час на сексуальні несумісності" й хоче знайти жінку, з "якою можна подружитися, одружитися та створити сім'ю".

А сайт він створив, щоб закласти основу для початку стосунків.

[ + – ] Програміст Джон Тісдейл створив цілий сайт про себе, щоб знайти дівчину Фото: Instagram johnpeterteasdale

У розділі з інформацією про себе Тісдейл написав, що йому 34 роки та що його зріст 183 см. Також він зазначив, що за знаком Зодіаку він Близнюки, а в Гоґвортсі йому подобається Ґрифіндор. Є там і така звичайна інформація як і той факт, що він не п'є, не палить і любить серфінг.

Джон також поділився плюсами стосунків зі своєю персоною:

Я пройшов курси, щоб стати професійним масажистом;

Декілька людей сказали мені, що я зробив їм найкращий подарунок, який вони коли-небудь отримували;

Я щедрий і вмію говорити компліменти;

У мене напрочуд гнучкий графік;

Я спрямую весь свій творчий потенціал на цей вебсайт і на організацію побачень;

Я також знайомий із методом Готтмана для спілкування пар, пройшов курси з надання екстреної медичної допомоги.

Він навіть написав віршик, у якому порівнює себе з Чендлером Бінгом із "Друзів", зазначаючи, що він "відомий грою слів і сарказмом". А також пише, що остання людина, на яку він схожий, — це англійський принц Гаррі.

Також Джон Тісдейл описує свою дієту: він не їсть усі зернові, сою, молочні продукти, свинину, цукор, картоплю, помідори, баклажани, перець, кеш'ю та мигдаль. І їсть морепродукти, м'ясо та яйця, органічні фрукти й овочі, а також пророщені зерна.

Сьомий розділ Джон присвятив кільком філософським принципам, яких він дотримується:

Всесвіту наплювати на тебе.

У людстві немає нічого незвичайного.

Навіть знаючи це, людський мозок є досить гнучким, щоб процвітати й бути щасливим.

У восьмому розділі Джон Тісдейл нарешті дійшов до якостей, які повинна мати його обраниця.

[ + – ] У майбутньої подруги програміста не повинно бути облікового запису OnlyFans Фото: Instagram johnpeterteasdale

Вона повинна бути:

здоровою;

позитивною;

креативною та щедрою під час вираження кохання;

гарною;

сексуальною;

стабільною;

орієнтованої на стосунки.

Секс-працівниць, онлайн-провокаторок і дівчат із акаунтом на OnlyFans Джон попросив не турбувати його.

У дев'ятому розділі айтівець перерахував, які якості дівчини можуть зруйнувати їхні стосунки:

недостатня турбота про себе;

надто велике прагнення до багатства та кар'єрні амбіції;

надмірна романтичність.

Сам він зазначив, що урізав власний заробіток, щоб мати можливість жити повним життям, і якщо стане багатим, то тільки випадково.

[ + – ] Джон Тісдейл не шукає собі надмірно романтичну дівчину Фото: Instagram johnpeterteasdale

А в десятому розділі Джон залишив спеціальну форму, де можна вибрати будь-яку вільну в його графіку неділю для півгодинного побачення з ним. Неділі лютого поки що вільні.

Також на сайті є фото Джона, плейлист його улюблених пісень і вичерпна інформація про нього. У мережі сайт Джона вже зацікавив журналістів, а в соцмережах його прозвали "занудою з Tinder".