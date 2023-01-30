Растущая Луна: что сейчас нельзя делать

29 января началась растущая фаза Луны, которая продлится до 5 февраля. Период от новолуния до полнолуния называется временем растущей Луны. Этот период благоприятен для человека, ведь энергии в организме возрастает. Это идеальное время для любых начинаний, но не очень удачное для путешествий и диет. Что еще можно и нельзя делать в эту неделю?

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Растущая Луна: как распознать на небе

Растущую Луну можно распознать, увидев узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — именно так начинается это фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Именно после новолуния начинается расцвет сил и настроения, люди чувствуют прилив энергии.

Растущая Луна: что нужно делать

В этот период в жизнь легко приходят положительные перемены. Очень благоприятный период для того, чтобы избавится от старых обид и проблем, и начать новую жизнь. Что нужно делать:

быть уверенным в своих силах;

использовать все возможности;

проявлять инициативу;

брать на себя больше ответственности;

приступать к изучению языков (если давно хотели);

попрощаться с токсичными людьми.

Растущая Луна: что запрещено делать