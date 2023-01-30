Растущая Луна: что сейчас нельзя делать
29 января началась растущая фаза Луны, которая продлится до 5 февраля.
Период от новолуния до полнолуния называется временем растущей Луны. Этот период благоприятен для человека, ведь энергии в организме возрастает. Это идеальное время для любых начинаний, но не очень удачное для путешествий и диет. Что еще можно и нельзя делать в эту неделю?
Растущая Луна: как распознать на небе
Растущую Луну можно распознать, увидев узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — именно так начинается это фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Именно после новолуния начинается расцвет сил и настроения, люди чувствуют прилив энергии.
Растущая Луна: что нужно делать
В этот период в жизнь легко приходят положительные перемены. Очень благоприятный период для того, чтобы избавится от старых обид и проблем, и начать новую жизнь. Что нужно делать:
- быть уверенным в своих силах;
- использовать все возможности;
- проявлять инициативу;
- брать на себя больше ответственности;
- приступать к изучению языков (если давно хотели);
- попрощаться с токсичными людьми.
Растущая Луна: что запрещено делать
- отправляться в длительные путешествия;
- делать большие физические нагрузки;
- переедать;
- распускать сплетни;
- бросать дела незаконченными;
- садится на строгую диету;
- прокрастинировать;
- ссорится с близкими.