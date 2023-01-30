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Стиль жизни

Растущая Луна: что сейчас нельзя делать

29 января началась растущая фаза Луны, которая продлится до 5 февраля.

Период от новолуния до полнолуния называется временем растущей Луны. Этот период благоприятен для человека, ведь энергии в организме возрастает. Это идеальное время для любых начинаний, но не очень удачное для путешествий и диет. Что еще можно и нельзя делать в эту неделю?

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Растущая Луна: как распознать на небе

Растущую Луну можно распознать, увидев узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — именно так начинается это фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Именно после новолуния начинается расцвет сил и настроения, люди чувствуют прилив энергии.

Растущая Луна: что нужно делать

В этот период в жизнь легко приходят положительные перемены. Очень благоприятный период для того, чтобы избавится от старых обид и проблем, и начать новую жизнь. Что нужно делать:

  • быть уверенным в своих силах;
  • использовать все возможности;
  • проявлять инициативу;
  • брать на себя больше ответственности;
  • приступать к изучению языков (если давно хотели);
  • попрощаться с токсичными людьми.

Растущая Луна: что запрещено делать

  • отправляться в длительные путешествия;
  • делать большие физические нагрузки;
  • переедать;
  • распускать сплетни;
  • бросать дела незаконченными;
  • садится на строгую диету;
  • прокрастинировать;
  • ссорится с близкими.