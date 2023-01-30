Зростаючий Місяць: чого зараз не можна робити

29 січня почалася зростаюча фаза Місяця, яка триватиме до 5 лютого. Період від молодика до повного місяця називається часом зростаючого Місяця. Цей період є сприятливим для людини, адже енергія в організмі росте. Це ідеальний час для будь-яких починань, але не дуже вдалий для подорожей і дієт. Чого ще можна і не можна робити цього тижня?

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Зростаючий Місяць: як розпізнати на небі

Зростаючий Місяць можна розпізнати, побачивши вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований вліво — саме так починається ця фаза, яка триває з 1 по 7 місячний день. Саме після молодика починається розквіт сил і настрою, люди відчувають приплив енергії.

Зростаючий Місяць: що потрібно робити

У цей період життя легко приходять позитивні зміни. Дуже сприятливий період для того, щоб позбавитися старих образ і проблем, і почати нове життя. Що потрібно робити:

бути впевненим у своїх силах;

використовувати усі можливості;

проявляти ініціативу;

брати більше відповідальності;

починати вивчення мов (якщо давно хотіли);

попрощатися із токсичними людьми.

Зростаючий Місяць: що заборонено робити