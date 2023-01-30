Зростаючий Місяць: чого зараз не можна робити
29 січня почалася зростаюча фаза Місяця, яка триватиме до 5 лютого.
Період від молодика до повного місяця називається часом зростаючого Місяця. Цей період є сприятливим для людини, адже енергія в організмі росте. Це ідеальний час для будь-яких починань, але не дуже вдалий для подорожей і дієт. Чого ще можна і не можна робити цього тижня?
Зростаючий Місяць: як розпізнати на небі
Зростаючий Місяць можна розпізнати, побачивши вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований вліво — саме так починається ця фаза, яка триває з 1 по 7 місячний день. Саме після молодика починається розквіт сил і настрою, люди відчувають приплив енергії.
Зростаючий Місяць: що потрібно робити
У цей період життя легко приходять позитивні зміни. Дуже сприятливий період для того, щоб позбавитися старих образ і проблем, і почати нове життя. Що потрібно робити:
- бути впевненим у своїх силах;
- використовувати усі можливості;
- проявляти ініціативу;
- брати більше відповідальності;
- починати вивчення мов (якщо давно хотіли);
- попрощатися із токсичними людьми.
Зростаючий Місяць: що заборонено робити
- вирушати у тривалі подорожі;
- робити великі фізичні навантаження;
- переїдати;
- розпускати плітки;
- кидати справи незакінченими;
- сідати на строгу дієту;
- прокрастинувати;
- сваритися з близькими.