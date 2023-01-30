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Стиль життя

Зростаючий Місяць: чого зараз не можна робити

29 січня почалася зростаюча фаза Місяця, яка триватиме до 5 лютого.

Період від молодика до повного місяця називається часом зростаючого Місяця. Цей період є сприятливим для людини, адже енергія в організмі росте. Це ідеальний час для будь-яких починань, але не дуже вдалий для подорожей і дієт. Чого ще можна і не можна робити цього тижня?

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Зростаючий Місяць: як розпізнати на небі

Зростаючий Місяць можна розпізнати, побачивши вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований вліво — саме так починається ця фаза, яка триває з 1 по 7 місячний день. Саме після молодика починається розквіт сил і настрою, люди відчувають приплив енергії.

Зростаючий Місяць: що потрібно робити

У цей період життя легко приходять позитивні зміни. Дуже сприятливий період для того, щоб позбавитися старих образ і проблем, і почати нове життя. Що потрібно робити:

  • бути впевненим у своїх силах;
  • використовувати усі можливості;
  • проявляти ініціативу;
  • брати більше відповідальності;
  • починати вивчення мов (якщо давно хотіли);
  • попрощатися із токсичними людьми.

Зростаючий Місяць: що заборонено робити

  • вирушати у тривалі подорожі;
  • робити великі фізичні навантаження;
  • переїдати;
  • розпускати плітки;
  • кидати справи незакінченими;
  • сідати на строгу дієту;
  • прокрастинувати;
  • сваритися з близькими.