Магнитные бури в феврале: какие дни будут самыми тяжелыми для метеозависимых

Первый день февраля ознаменуется вспышкой на Солнце.

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Февраль будет непростым с точки зрения магнитных бурь, поскольку, по данным сайта Meteoagent, в следующем месяце ожидаются затяжные и сильные магнитные бури, причем с первого дня. Календаль бурь составлен с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS научных международных метеорологических лабораторий мира.

Февраль начнется одновременно со вспышкой на Солнце, что "ударит" по магнитному полю Земли. Самые ощутимые магнитные бури ожидаются в следующие дни:

1 февраля;

7-10 февраля;

19-21 февраля.

Если говорить о силе магнитных бурь, то их К-индекс ожидается на уровне 4. К-индекс – показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, который описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала. Его значение колеблется от 0 до 9, где 9 – самый высокий показатель.

[ + – ] Магнитные бури в феврале [ + – ] Магнитные бури в феврале

Термин магнитная буря был впервые введен Александром фон Гумбольдтом (1769-1859) в начале 19 века для обозначения периода внезапного понижения горизонтальной компоненты Н геомагнитного поля, измеряемого на поверхности Земли. По его инициативе в 30-х годах 19 века была создана сеть магнитных обсерваторий. Измерения показали, что вариации магнитного поля во время магнитных бурь имеют глобальный характер и демонстрируют общие закономерности развития: резкое понижение поля за 10-20 часов и его последующее восстановление в течение 2-6 суток.

Геомагнитные бури вызываются поступлением в околоземное пространство возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Они являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов планеты.

Массовый выброс солнечной энергии, состоящей и протонов и электронов, которые путешествуют в пространстве с чрезвычайно высокими скоростями, достигая Земли, взаимодействует с магнитным полем и атмосферой. В результате можно наблюдать сбои в работе спутников, отключение радио, краткосрочных неполадок в энергосистеме. Люди, которых называют метеозависимыми, в эти дни чувствуют недомогание. у них усиливается мигрень, и даже у здоровых наблюдается раздражительность, агрессивность, упадок сил. Больше всего страдают от магнитных бурь те, у кого есть хронические заболевания, а также пожилые люди.

[ + – ] В дни магнитных бурь многие люди страдают от головных болей Фото: Getty

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, необходимо уделить максимальное внимание режиму дня и спать от 7 до 9 часов, ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, устроить с утра пробежку или прогулку на свежем воздухе, принять контрастный душ с утра, а вечером принять ванну с добавлением в воду средств, которые помогут снять усталость и расслабиться (аромамасла, морская соль, бомбочки для ванной).

Также советуют ограничить физическую и психоэмоциональную нагрузку.

Не стоит в эти дни злоупотреблять жирной и вредной пищей, а также необходимо позаботиться, чтобы все важные лекарства были под рукой.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые раскрыли многолетнюю тайну вспышек на Солнце.