Магнітні бурі в лютому: які дні будуть найважчими для метеозалежних

Перший день лютого ознаменується спалахом на Сонці.

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Лютий буде непростим з погляду магнітних бур, оскільки, за даними сайту Meteoagent, у наступному місяці очікуються затяжні та сильні магнітні бурі, причому з першого дня. Календар бур складений за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу.

Лютий розпочнеться одночасно зі спалахом на Сонці, що "вдарить" по магнітному полю Землі. Найвідчутніші магнітні бурі очікуються в такі дні:

1 лютого;

7-10 лютого;

19–21 лютого.

Якщо говорити про силу магнітних бур, то їх К-індекс очікується на рівні 4. К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9, де 9 – найвищий показник.

[ + – ] Магнітні бурі в лютому [ + – ] Магнітні бурі в лютому

Термін магнітна буря був уперше введений Александером фон Гумбольдтом (1769-1859) на початку 19 століття для позначення періоду раптового зниження горизонтальної компоненти Н геомагнітного поля, що вимірюється на поверхні Землі. З його ініціативи у 30-х роках 19 століття було створено мережу магнітних обсерваторій. Вимірювання показали, що варіації магнітного поля під час магнітних бур мають глобальний характер і демонструють загальні закономірності розвитку: різке зниження поля за 10-20 годин і його подальше відновлення протягом 2-6 діб.

Геомагнітні бурі викликаються надходженням до навколоземного простору обурених потоків сонячного вітру та їх взаємодією з магнітосферою Землі. Вони є проявом посилення кільцевого струму Землі, постійно наявного у сфері радіаційних поясів планети.

Масовий викид сонячної енергії, що складається і з протонів і електронів, які подорожують у просторі з надзвичайно високими швидкостями, досягаючи Землі, взаємодіє з магнітним полем та атмосферою. Унаслідок чого можна спостерігати збої у роботі супутників, відключення радіо, короткострокових неполадок в енергосистемі. Люди, яких називають метеозалежними, у ці дні відчувають нездужання, у них посилюється мігрень, і навіть у здорових спостерігається дратівливість, агресивність, занепад сил. Найбільше страждають від магнітних бур ті, у кого є хронічні захворювання, а також люди похилого віку.

[ + – ] У дні магнітних бур багато людей страждають від головного болю Фото: Getty

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на організм, необхідно приділити максимальну увагу режиму дня та спати від 7 до 9 годин, обмежити фізичне й емоційне навантаження, влаштувати зранку пробіжку чи прогулянку на свіжому повітрі, прийняти контрастний душ зранку, а ввечері прийняти ванну з додаванням у воду засобів, які допоможуть зняти втому та розслабитися (аромамасла, морська сіль, бомбочки для ванної).

Також радять обмежити фізичне та психоемоційне навантаження.

Не варто в ці дні зловживати жирною і шкідливою їжею, а також необхідно подбати, щоб усі важливі ліки були під рукою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені розкрили багаторічну таємницю спалахів на Сонці.