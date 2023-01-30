Ким Кардашьян сходила на баскетбольный матч в компании экс-бойфренда своей сестры

Звезда телешоу пришла поддержать свою дочь на матче.

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Американская бизнесвумен Ким Кардашьян попала в объективы папарацци, когда направлялась на баскетбольный матч своей старшей дочери Норт. Позади знаменитости шел бывший бойфренд ее сестры Хлое – Тристан Томпсон. Об этом пишет Hollywood Life.

Ким была одета в спортивную красную футболку Diadora с оранжевыми вставками и с короткими рукавами. Верх она сочетала с черными велосипедами и кроссовками.

Звезда реалити волосы заплела в длинную косу и надела на лицо массивные очки. В руке она несла телефон.

Напомним, Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон начали встречать в 2016 году. Отношения пары продлились до 2019 года, когда девушка узнала об изменах, бросила Тристана. Особо подкосили звезду реалити интрижки баскетболиста, когда она была беременна их дочерью.

Но и Хлое в этой истории не самая святая, ведь Тристан ушел к ней в 2016-м, когда его девушка, модель Джордан Крэйг, была беременна. Сына, который для Тристана стал первенцем, модель родила в декабре того же года.

В 2020 году Хлое решила дать бывшему второй шанс, и они опять начали встречаться. Их вместе видели на вечеринках и прогулках, также неоднократно они ходили вместе забирать дочь Тру из балетной школы.

Однако семейная идиллия продолжалась недолго — Хлое и Тристан вновь разорвали отношения в июне 2021 года. Причиной расставания стали новые измены и новая беременность, но не Хлое, а любовницы Томпсона. Как оказалось, во время отношений с Кардашьян он крутил роман с фитнес-моделью Марали Николс.

Также Фокус писал, что Ким Кардашьян подала в суд на мужчину, который подарил ей кольцо с бриллиантом.