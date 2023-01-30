Актриса Эбигейл Бреслин, звезда фильма "Зомбиленд", вышла замуж
26-летняя актриса вышла замуж за своего давнего бойфренда Иру Кунянски.
Эбигейл Бреслин, звезда фильмов "Маленькая мисс Счастье" и "Добро пожаловать в Зомбиленд" вышла замуж. Об этом пишет TMZ.
26-летняя актриса показала в своем Instagram кольцо с бриллиантом.
Звезда, которая обручилась с Кунянски в прошлом году, объявила радостную новость, продемонстрировав свое потрясающее обручальное кольцо с подписью: "Ну вот, девочка вышла замуж".
Эбигейл на свою свадьбу надела красивое платье классического фасона с рукавами из тюля и пышной юбкой.
Пока актриса показала только две фотографии и несколько видео в сториз, но пообещала, что их будет больше.
Эбигейл и ее бойфренд встречались с 2017 года, а обручились только в прошлом году.
Эбигейл Бреслин прославилась в 2006 году, когда снялась в фильме "Маленькая мисс Счастье", где она исполнила роль Олив Хувер, девочки, которая хочет участвовать в конкурсах красоты, но совсем не подходит по параметрам, что ее мало волнует.
За эту роль Бреслин была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана", став одной из самых молодых номинантов в истории американской киноакадемии.
Она также снималась в сериалах "Анатомия страсти" и "Королевы крика", а также стала звездой фильмов "Добро пожаловать в Зомбиленд" и "Зомбиленд: Контрольный выстрел", в котором исполнила роль Литл-Рок и сыграла вместе с Вуди Харрельсоном, Эммой Стоун и Джесси Айзенбергом.
А в грустной зомби-драме "Мэгги" Эбигейл Бреслин играла вместе с Арнольдом Шварценеггером.