Актриса Эбигейл Бреслин, звезда фильма "Зомбиленд", вышла замуж

26-летняя актриса вышла замуж за своего давнего бойфренда Иру Кунянски.

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Эбигейл Бреслин, звезда фильмов "Маленькая мисс Счастье" и "Добро пожаловать в Зомбиленд" вышла замуж. Об этом пишет TMZ.

26-летняя актриса показала в своем Instagram кольцо с бриллиантом.

[ + – ] Свадьба Эбигейл Бреслин Фото: Instagram abbienormal9 Фото: Instagram abbienormal9

Звезда, которая обручилась с Кунянски в прошлом году, объявила радостную новость, продемонстрировав свое потрясающее обручальное кольцо с подписью: "Ну вот, девочка вышла замуж".

Эбигейл на свою свадьбу надела красивое платье классического фасона с рукавами из тюля и пышной юбкой.

Пока актриса показала только две фотографии и несколько видео в сториз, но пообещала, что их будет больше.

[ + – ] Свадьба Эбигейл Бреслин Фото: Instagram abbienormal9 [ + – ] Свадьба Эбигейл Бреслин Фото: Instagram abbienormal9

Эбигейл и ее бойфренд встречались с 2017 года, а обручились только в прошлом году.

Эбигейл Бреслин прославилась в 2006 году, когда снялась в фильме "Маленькая мисс Счастье", где она исполнила роль Олив Хувер, девочки, которая хочет участвовать в конкурсах красоты, но совсем не подходит по параметрам, что ее мало волнует.

[ + – ] Кадр из фильма "Маленькая мисс Счастье" Фото: Скриншот

За эту роль Бреслин была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана", став одной из самых молодых номинантов в истории американской киноакадемии.

Она также снималась в сериалах "Анатомия страсти" и "Королевы крика", а также стала звездой фильмов "Добро пожаловать в Зомбиленд" и "Зомбиленд: Контрольный выстрел", в котором исполнила роль Литл-Рок и сыграла вместе с Вуди Харрельсоном, Эммой Стоун и Джесси Айзенбергом.

[ + – ] Кадр из фильма "Добро пожаловать в Зомбиленд" Фото: Скриншот

А в грустной зомби-драме "Мэгги" Эбигейл Бреслин играла вместе с Арнольдом Шварценеггером.