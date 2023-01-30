Акторка Ебігейл Бреслін, зірка фільму "Зомбіленд", вийшла заміж

26-річна акторка вийшла заміж за свого давнього бойфренда Іру Кунянскі.

Related video

Ебігейл Бреслін, зірка фільмів "Маленька міс Щастя" й "Вітаємо у Зомбіленді" вийшла заміж. Про це пише TMZ.

26-річна акторка показала у своєму Instagram каблучку з діамантом.

[ + – ] Весілля Ебігейл Бреслін Фото: Instagram abbienormal9 Фото: Instagram abbienormal9

Зірка, яка заручилася з Кунянскі минулого року, оголосила радісну новину, продемонструвавши свою приголомшливу обручку з підписом: "Ну ось, дівчинка вийшла заміж".

Ебігейл на своє весілля одягла гарну сукню класичного фасону з рукавами з тюлю та пишною спідницею.

Поки акторка показала лише дві фотографії та кілька відео в сторіс, але пообіцяла, що їх буде більше.

[ + – ] Весілля Ебігейл Бреслін Фото: Instagram abbienormal9 [ + – ] Весілля Ебігейл Бреслін Фото: Instagram abbienormal9

Ебігейл та її бойфренд зустрічалися з 2017 року, а заручилися лише торік.

Ебігейл Бреслін прославилася у 2006 році, коли знялася у фільмі "Маленька міс Щастя", де вона виконала роль Олів Гувер, дівчинки, яка хоче брати участь у конкурсах краси, але зовсім не підходить за параметрами, що її мало хвилює.

[ + – ] Кадр із фільму "Маленька міс Щастя" Фото: Скриншот

За цю роль Бреслін була номінована на премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану", ставши однією з наймолодших номінантів в історії американської кіноакадемії.

Вона також знімалася в серіалах "Анатомія пристрасті" й "Королеви крику", а також стала зіркою фільмів "Вітаємо у Зомбіленді" й "Зомбіленд: Подвійний постріл", у якому виконала роль Літл-Рок і зіграла разом із Вуді Гаррельсоном, Еммою Стоун і Джессі Айзенбергом.

[ + – ] Кадр із фільму "Вітаємо у Зомбіленді" Фото: Скриншот

А в сумній зомбі-драмі "Меггі" Ебігейл Бреслін грала разом із Арнольдом Шварценеггером.