Аффирмации на деньги: как привлечь достаток

Часто мы можем услышать, что наши мысли материальны и в нашу жизнь приходит то, о чем мы просим и проговарием. Фразы, которыми мы можем изменить свой настрой и свою жизнь — аффирмации, или короткие формулы для самовнушения. Их действенность подтверждена неоднократно, но это не значит, что они станут ключом к успеху — они дополняют ваши старания и помогают установить связь со вселенной в осуществлении желаемого. Но что и как нужно проговаривать, чтобы, например, добится финансового успеха?

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Как и когда применять аффирмации?

Вы можете придумать любую желаемую аффирмацию, но важно, чтобы она произносилась в теперешнем времени и не была заоблачной, иначе мозг не будет воспринимать ее реально. К примеру, если зарабатываете 20 условных единиц и хотите повысить эту сумму к 50, то начните проговаривать сначала про 30, а когда достигнете этой отметки — можете увеличивать сумму в аффирмации.

Повторяйте аффирмации каждый раз, когда смотрите в зеркало, когда чувствуете трудности на своем пути к достижению финансовой цели, и просто на протяжении дня, когда есть такая возможность. Аффирмацию стоит произносить ежедневно не менее двух месяцев. Если вам нужны примеры денежных аффирмаций, то вот фразы, которые могут стать опорными:

Я успешный и богатый человек Здесь и Сейчас.

У меня множество возможностей заработать денег. Я легко реализую лучшие из них.

Я имею столько денег, сколько мне нужно.

Я достоин больших денег. Я достоин жить в роскоши.

Я притягиваю к себе все больше и больше денег.

Я наслаждаюсь потоком изобилия.