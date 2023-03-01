Афірмації за гроші: як залучити достаток

Часто ми можемо почути, що наші думки є матеріальними і в наше життя приходить те, про що ми просимо і промовляємо. Фрази, якими ми можемо змінити свій настрій і своє життя — афірмації, або короткі формули самонавіювання. Їхня дієвість підтверджена неодноразово, але це не означає, що вони стануть ключем до успіху — вони доповнюють ваші старання та допомагають встановити зв'язок із всесвітом у здійсненні бажаного. Але що і як треба промовляти, щоб, наприклад, досягти фінансового успіху?

Related video

Як і коли застосовувати афірмацію?

Ви можете вигадати будь-яку бажану афірмацію, але важливо, щоб вона вимовлялася в теперішньому часі і не була захмарною, інакше мозок не сприйматиме її реально. Наприклад, якщо заробляєте 20 умовних одиниць і хочете підвищити цю суму до 50, то почніть промовляти спочатку про 30, а коли досягнете цієї позначки — можете збільшувати суму в афірмації.

Повторюйте афірмації щоразу, коли дивитеся у дзеркало, коли відчуваєте труднощі на своєму шляху до досягнення фінансової мети, і просто протягом дня, коли є така можливість. Афірмацію варто вимовляти щодня не менше двох місяців. Якщо вам потрібні приклади грошових афірмацій, то фрази, які можуть стати опорними:

Я успішна і багата людина Тут і Зараз.

У мене багато можливостей заробляти грошей. Я легко реалізую найкращі з них.

Я маю стільки грошей, скільки мені потрібно.

Я гідний великих грошей. Я гідний жити у розкоші.

Я притягую до себе дедалі більше грошей.

Я насолоджуюся потоком достатку.