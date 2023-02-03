Найт Шьямалан, вторичный и ужасный. Стоит ли смотреть фильм "Стук в дверь"

Фильм Найта Шьямалана получил массу противоречивых отзывов от критиков, чем заинтриговал еще больше.

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Накануне стартовал показ новой картины культового режиссера Найта Шьямалана — "Стук в дверь", снятого по мотивам романа Пола Дж. Тремблея "Хижина на краю света" 2018 года. Корреспондент Фокуса побывал на допремьерном показе ожидаемой ленты, получившей самые противоречивые отзывы со стороны зарубежных критиков, и готов поделиться впечатлениями.

Шьямалан давно не радовал поклонников новыми картинами и многие ждали детище режиссера "Шестого чувства" и "Повелителя стихий" с нетерпением и опасением. В некотором смысле, опасения оправдались: режиссер, по сути процитировал самого себя, повторив фильм "Знаки". Он всего лишь заменил внешнюю угрозу на угрозу изнутри, и, к сожалению, подтвердил правоту многих критиков творчества режиссера, многократно обвинявших его во вторичности.

О чем фильм "Стук в дверь"

Как и в более ранних фильмах Шьямалана, вступительная часть картины "Стук в дверь" вызывает у зрителя трепет и восторг: идеальная и в высшей степени интригующая сцена диалога между Леонардом (Дэйвом Батистой) и малышкой Вэнь обещает коктейль эмоций из страха, трепета и напрягающей неопределенности. Девочка играет одна в лесу рядом с коттеджем, в котором обживаются два ее папы-гея: нежный, добрый Эрик (Джонатан Грофф) и довольно агрессивный Эндрю (Бен Олдридж).

Голос нового знакомого Вэнь, который застал малышку за игрой с кузнечиками, глубок и загадочен, текст — двусмысленный, огромные руки покрыты татуировками, поведение балансирует где-то между добротой и угрозой. Густая атмосфера тревожности в ожидании того, что вот-вот произойдет что-то нехорошее дополняется музыкальным рядом, от которого хочется съежиться. Можно констатировать: завязка фильма удалась Шьямалану на отлично!

Далее четыре незнакомых человека, в числе которых и здоровяк Леонард, проникают в дом ЛГБТ-семьи и требуют поверить в идею о конце света, который наступит… В общем-то, уже почти наступил. А судьба всего человечества зависит от конкретно этого, отдельно взятого семейства, решившего отдохнуть не в том месте и не в то время. В результате мужья-геи оказались привязанными к стульям и глубоко погрузились к филосовский внутренний конфликт и борьбу неверия с доверием.

Вообще, конфликт мировоззрений и контраст явлений проходят красной линией по всему сценарию картины. Городские современные люди — в лесной хижине в чаще многовековых деревьев, уединенное спокойствие лесного коттеджа — на фоне катастрофической угрозы всему миру, здоровяк с огромными ручищами и татуировками и на его фоне — беззащитная хрупкая малышка Вэнь. Этот нарочитый контраст виден почти в каждой сцене "Стука в дверь".

Впрочем, следуя той же логике контрастного развития сюжета, из атмосферы напряженного ожидания, зрителя, вместе с главными героями, погружают в экзистенциальные рассуждения на тему, а готовы ли вы пожертвовать лично собой ради спасения человечества от грядущего апокалипсиса. И все это происходит в декорациях, вызывающих легкое состояние клаустрофобии, даже если вы не страдаете этим недугом.

Концовка фильма, в свою очередь, оставляет за собой больше вопросов, чем ответов и, вероятно, способна разочаровать многих очарованных лентой, но такая неоднозначность конца сюжета в целом характерна для Найта Шьямалана, который применил все излюбленные приемы в своей последней картине, и размытый финал — не исключение.

Стоит ли смотреть фильм Найта Шьямалана "Стук в дверь"?

Да, если:

Вы соскучились по творчеству знаменитого режиссера. В новом фильме он полностью "узнаваем"

Если вы — поклонник интригующих триллеров. Этой картине есть, что вам предложить

Нет, если: