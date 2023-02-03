Найт Ш'ямалан, вторинний і жахливий. Чи варто дивитися фільм "Стук у кабіну"

Фільм Найта Ш'ямалана отримав багато суперечливих відгуків від критиків, чим заінтригував ще більше.

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Напередодні стартував показ нової стрічки культового режисера Найта Ш'ямалана — "Стук у кабіну", знятий за мотивами роману Пола Дж. Тремблея "Хатина на краю світу" 2018 року. Кореспондент Фокусу побував на допрем'єрному показі очікуваного фільму, який отримав суперечливі відгуки з боку зарубіжних критиків, і готовий поділитися враженнями.

Ш'ямалан давно не радував шанувальників новими стрічками, і багато хто чекав на дітище режисера "Шостого відчуття" й "Останнього володаря стихій" із нетерпінням і побоюванням. У певному сенсі побоювання виправдалися: режисер, по суті, процитував самого себе, повторивши фільм "Знаки". Він лише замінив зовнішню загрозу на загрозу зсередини і, на жаль, підтвердив правоту багатьох критиків творчості режисера, які багато разів звинувачували його у вторинності.

Про що фільм "Стук у кабіну"

Як і в більш ранніх фільмах Ш'ямалана, вступна частина картини "Стук у кабіну" викликає в глядача трепет і захоплення: ідеальна сцена діалогу між Леонардом (Дейвом Батістою), що інтригує, і малою Вень обіцяє коктейль емоцій зі страху, трепету й напруженої невизначеності. Дівчинка грається одна в лісі поряд із котеджем, в якому обживаються два її тата-геї: ніжний, добрий Ерік (Джонатан Грофф) і досить агресивний Ендрю (Бен Олдрідж).

Голос нового знайомого Вень, який застав дитину за грою з кониками, глибокий і загадковий, текст — двозначний, величезні руки вкриті татуюваннями, поведінка балансує десь між добротою та загрозою. Густа атмосфера тривожності в очікуванні того, що ось-ось станеться щось погане доповнюється музичним рядом, від якого хочеться зіщулитися. Можна констатувати: зав'язка фільму вдалася Ш'ямалану чудово!

Далі чотири незнайомі людини, серед яких і здоровань Леонард, проникають у будинок ЛГБТ-сім'ї та вимагають повірити в ідею про кінець світу, що настане… Загалом уже майже настав. А доля всього людства залежить від саме цього, окремо взятого сімейства, яке вирішило відпочити не там і не в той час. У результаті чоловіки-геї виявилися прив'язаними до стільців і глибоко занурилися у філософський внутрішній конфлікт і боротьбу зневіри з довірою.

Узагалі конфлікт світоглядів і контраст явищ проходять червоною лінією по всьому сценарію стрічки. Міські сучасні люди — у лісовій хатині в найчастіше багатовікових деревах, усамітнений спокій лісового котеджу — на тлі катастрофічної загрози всьому світу, здоровило з величезними ручищами й татуюваннями, і на його тлі — беззахисна крихка мала Вень. Цей навмисний контраст видно майже в кожній сцені "Стуку в кабіну".

Втім, наслідуючи ту ж логіку контрастного розвитку сюжету, з атмосфери напруженого очікування, глядача, разом із головними героями, занурюють у екзистенційні міркування на тему, а чи готові ви пожертвувати особисто собою заради порятунку людства від майбутнього апокаліпсису. І все це відбувається в декораціях, що викликають легкий стан клаустрофобії, навіть якщо ви не страждаєте на цю недугу.

Кінцівка фільму, у свою чергу, залишає за собою більше питань, ніж відповідей і, ймовірно, здатна розчарувати багатьох зачарованих стрічкою, але така неоднозначність кінця сюжету в цілому характерна для Найта Шьямалана, який застосував усі улюблені прийоми в останній картині, і розмитий фінал — не виняток.

Чи варто дивитися фільм Найта Шьямалана "Стук у двері"?

Так, якщо:

Ви скучили за творчістю знаменитого режисера. У новому фільмі він повністю "впізнаваний"

Якщо ви — шанувальник інтригуючих трилерів. Цій картині є, що вам запропонувати

Ні, якщо: