Снежная Луна: что нельзя делать во время полнолуния в феврале 2023
Снежной Луной называют февральское полнолуние, которое начнется уже на днях, и его главная особенность в том, что Луна будет находиться очень далеко от Земли. Как это повлияет на нас, почему так называют и что нельзя делать во время Снежной Луны? Вот что говорят астрологи.
Когда начинается Снежная Луна?
Февральское полнолуние наступит 5 февраля в 20:28. Луна взойдет в знаке Льва, а ее влияние мы сможем ощутить уже с 4 и по 6 февраля.
Почему Снежная и что происходит с Луной?
Такое название полнолуние получило из-за снежного климата в Северной Америке, где проживали племена, которые и окрестили так это явление.
Предстоящая Снежная Луна — это микролуние, когда полнолуние совпадает с самым далеким нахождением Луны от Земли, поэтому она может казаться меньше. Но вот влияние от нее на нас меньшим никак не будет.
Что нельзя делать во время Снежной Луны?
- спорить и ругаться;
- мстить и подставлять кого-то;
- употреблять алкоголь и посещать громкие вечернки;
- ехать в дальнее путешествие;
- совершать крупные покупки;
- пересаживать растения;
- стричь волосы;
- делать маникюр.
Во время Снежной Луны можно:
- заниматься текущими задачами (но без начинаний);
- строить планы;
- помогать людям и животным;
- заниматься домашними делами;
- делать разгрузочный день или садиться на диету.
Астрологи призывают быть спокойными, рассудительными и смотреть на мир реалистично — без иллюзорных ожиданий, тогда полнолуние пройдет для вас спокойно и вы не ощутите сильного влияния. Но вот важные дела лучше все-таки отложить на несколько дней.