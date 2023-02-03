Снежная Луна: что нельзя делать во время полнолуния в феврале 2023

Снежной Луной называют февральское полнолуние, которое начнется уже на днях, и его главная особенность в том, что Луна будет находиться очень далеко от Земли. Как это повлияет на нас, почему так называют и что нельзя делать во время Снежной Луны? Вот что говорят астрологи.

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Когда начинается Снежная Луна?

Февральское полнолуние наступит 5 февраля в 20:28. Луна взойдет в знаке Льва, а ее влияние мы сможем ощутить уже с 4 и по 6 февраля.

Почему Снежная и что происходит с Луной?

Такое название полнолуние получило из-за снежного климата в Северной Америке, где проживали племена, которые и окрестили так это явление.

Предстоящая Снежная Луна — это микролуние, когда полнолуние совпадает с самым далеким нахождением Луны от Земли, поэтому она может казаться меньше. Но вот влияние от нее на нас меньшим никак не будет.

Фото: Getty

Что нельзя делать во время Снежной Луны?

спорить и ругаться;

мстить и подставлять кого-то;

употреблять алкоголь и посещать громкие вечернки;

ехать в дальнее путешествие;

совершать крупные покупки;

пересаживать растения;

стричь волосы;

делать маникюр.

Во время Снежной Луны можно:

заниматься текущими задачами (но без начинаний);

строить планы;

помогать людям и животным;

заниматься домашними делами;

делать разгрузочный день или садиться на диету.

Астрологи призывают быть спокойными, рассудительными и смотреть на мир реалистично — без иллюзорных ожиданий, тогда полнолуние пройдет для вас спокойно и вы не ощутите сильного влияния. Но вот важные дела лучше все-таки отложить на несколько дней.