Сніжний місяць: що не можна робити під час повного місяця в лютому 2023
Сніжним місяцем називають лютневу повню, яка почнеться вже днями, і його головна особливість у тому, що місяць буде дуже далеко від Землі. Як це вплине на нас, чому це так називають і що не можна робити під час Сніжного місяця? Ось що кажуть астрологи.
Коли починається Сніжний місяць?
Лютнева повня настане 5 лютого о 20:28. Місяць зійде в знаку Лева, а його вплив ми зможемо відчути вже з 4 та по 6 лютого.
Чому Сніговий і що відбувається з місяцем?
Таку назву повний місяць отримав через сніговий клімат у Північній Америці, де проживали племена, які й охрестили так це явище.
Майбутній Сніжний місяць — це мікромісяць, коли повня збігається з найдальшим розташування Місяця від Землі, тому він може здаватися меншим. Але вплив від нього на нас меншим ніяк не буде.
Чого не можна робити під час Сніжного місяця?
- сперечатися та лаятися;
- мстити й підставляти когось;
- вживати алкоголь і відвідувати гучні вечірки;
- їхати в далеку подорож;
- робити великі покупки;
- пересаджувати рослини;
- стригти волосся;
- робити манікюр.
Під час Сніжного місяця можна:
- займатися поточними завданнями (але без починань);
- будувати плани;
- допомагати людям і тваринам;
- займатись хатніми справами;
- робити розвантажувальний день або сідати на дієту.
Астрологи закликають бути спокійними, розважливими й дивитися на світ реалістично — без ілюзорних очікувань, тоді повня пройде для вас спокійно, і ви не відчуєте сильного впливу. Але важливі справи краще все-таки відкласти на кілька днів.