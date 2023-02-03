Сніжний місяць: що не можна робити під час повного місяця в лютому 2023

Сніжним місяцем називають лютневу повню, яка почнеться вже днями, і його головна особливість у тому, що місяць буде дуже далеко від Землі. Як це вплине на нас, чому це так називають і що не можна робити під час Сніжного місяця? Ось що кажуть астрологи.

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Коли починається Сніжний місяць?

Лютнева повня настане 5 лютого о 20:28. Місяць зійде в знаку Лева, а його вплив ми зможемо відчути вже з 4 та по 6 лютого.

Чому Сніговий і що відбувається з місяцем?

Таку назву повний місяць отримав через сніговий клімат у Північній Америці, де проживали племена, які й охрестили так це явище.

Майбутній Сніжний місяць — це мікромісяць, коли повня збігається з найдальшим розташування Місяця від Землі, тому він може здаватися меншим. Але вплив від нього на нас меншим ніяк не буде.

Фото: Getty

Чого не можна робити під час Сніжного місяця?

сперечатися та лаятися;

мстити й підставляти когось;

вживати алкоголь і відвідувати гучні вечірки;

їхати в далеку подорож;

робити великі покупки;

пересаджувати рослини;

стригти волосся;

робити манікюр.

Під час Сніжного місяця можна:

займатися поточними завданнями (але без починань);

будувати плани;

допомагати людям і тваринам;

займатись хатніми справами;

робити розвантажувальний день або сідати на дієту.

Астрологи закликають бути спокійними, розважливими й дивитися на світ реалістично — без ілюзорних очікувань, тоді повня пройде для вас спокійно, і ви не відчуєте сильного впливу. Але важливі справи краще все-таки відкласти на кілька днів.