Насыщенное начало недели. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 февраля 2023 года

Сегодня звезды советуют быть решительней и прислушиваться к внутреннему голосу.

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Овен

Сегодня важно не перетрудиться, иначе пропадет настрой на всю неделю. Проведите день спокойно, делегируйте часть задач на кого-то, кто рад прийти вам на помощь.

Телец

Сегодня есть большая вероятность недопонимания в общении с кем-то. Чтобы избегать неприятных ситуаций и конфликтов — не давайте никаких намеков и не подшучивайте на неприятные для собеседника темы.

Близнецы

Вам срочно нужно новая порция вдохновения — займитесь чем-то новым, встретьтесь вечером с друзьями или родными — ищите свое ресурсное состояние.

Рак

Сегодня можете смело положится на свою интуицию и подсказки сердца, а не разума. Именно внутреннее чутье поможет в принятии важного решения в этот день.

Лев

Вас ждут приятные новости с работы. Возможно, это станет началом нового этапа в вашем карьерном развитии.

Дева

Сегодня может казаться, что все идет не по плану и день не задался, но на самом деле все так, как должно быть. Просто расслабьтесь и доверяйте судьбе.

Весы

Проявите решительность и упорство. Особенно, астрологи советуют быть смелее в романтическом ключе, ведь ваши действия сегодня могут повлиять на дальнейшее развитие взаимоотношений.

Скорпион

Сегодня вам необходимо сделать что-то полезное. Безделье и прокрастинация вызывает лишь чувство тревоги, а не ощущение отдыха, как вы планировали.

Стрелец

Сегодня звезды сулят вам приподнятое настроение и прилив мотивации и сил. Более того, вы сможете зарядить своей энергией и других, чем поможете кому-то из близких.

Козерог

Сегодня у Козерогов будет насыщенный день — насобирается немало задач и хлопот, но ресурсов со всем спокойно и уверенно справится хватит.

Водолей

Если планировали начать новую жизнь с понедельника — то это именно этот понедельник. Очень благоприятный день для начинаний и изменений.

Рыбы

Вы на пороге важных изменений в жизни. Сегодня удачный день для планирования будущего, а также заключения сделок и договоров.

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