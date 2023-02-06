Насичений початок тижня. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 лютого 2023 року

Сьогодні зірки радять бути рішучішими і прислухатися до внутрішнього голосу.

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Овен

Сьогодні важливо не перетрудитись, інакше зникне настрій на весь тиждень. Проведіть день спокійно, делегуйте частину завдань на когось, хто радий вам допомогти.

Телець

Сьогодні є велика ймовірність непорозуміння у спілкуванні з кимось. Щоб уникати неприємних ситуацій і конфліктів — не давайте жодних натяків і не жартуйте на неприємні для співрозмовника теми.

Близнюки

Вам терміново потрібна нова порція натхнення — займіться чимось новим, зустріньтесь увечері з друзями чи рідними — шукайте свій ресурсний стан.

Рак

Сьогодні можете сміливо покластися на свою інтуїцію та підказки серця, а не розуму. Саме внутрішнє чуття допоможе в ухваленні важливого рішення у цей день.

Лев

На вас чекають приємні новини з роботи. Можливо, це стане початком нового етапу у вашому кар'єрному розвитку.

Діва

Сьогодні може здаватися, що все йде не за планом і день не задався, але насправді все так, як має бути. Просто розслабтеся та довіряйте долі.

Терези

Проявіть рішучість та завзятість. Особливо, астрологи радять бути сміливішими в романтичному плані, адже ваші дії сьогодні можуть вплинути на подальший розвиток взаємин.

Скорпіон

Сьогодні вам потрібно зробити щось корисне. Неробство та прокрастинація викликає лише відчуття тривоги, а не відчуття відпочинку, як ви планували.

Стрілець

Сьогодні зірки обіцяють вам піднятий настрій і приплив мотивації та сил. Ба більше, ви зможете зарядити своєю енергією та інших, чим допоможете комусь із близьких.

Козеріг

Сьогодні у Козерогів буде насичений день — назбирається чимало завдань та клопоту, але ресурсів з усім спокійно та впевнено впоратися вистачить.

Водолій

Якщо планували розпочати нове життя з понеділка — це саме цей понеділок. Дуже сприятливий день для починань s змін.

Риби

Ви на порозі важливих змін у житті. Сьогодні вдалий день для планування майбутнього, а також укладання угод та договорів.

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