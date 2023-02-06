Время возможностей: каким будет год Кролика для знаков китайского календаря

Год Черного Водяного Кролика по китайскому стилю начался 21 января. Знатоки фэн-шуй рассказали, чего в наступившем году ждать знакам китайского календаря.

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Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Крыс ждет успешный год, наполненный позитивными эмоциями и приятными встречами и знакомствами. 2023-й будет благоприятен для карьерного роста, новых хобби, изучения иностранных языков, а также новых познаний в сфере духовного развития, медитаций и йоги. Также у вас будет достаточно сил, чтобы наконец-то покончить с давними вредными привычками.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

В этом году Быкам суждено стать реалистами и взглянуть на многие вещи в их жизни с новой стороны, что может привести как к разочарованию, так и к приятным открытиям. Вы можете почувствовать тягу к одиночеству, но не перебарщивайте с этим.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тигры в 2023 году часто будут нуждаться во внимании близких людей. Есть большая вероятность прекратить общение с некоторыми людьми в вашей жизни, и хоть сначала это будет казаться сложной потерей, со временем вы поймете, что это к лучшему. Вверх пойдут финансовые дела.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Год знака для его носителя китайцы называют Годом судьбы. Он считается трудным. По китайским традициям, божество Тай Суй посылает испытания, чтобы проверить силу воли. Кроликам в 2023 году не стоит рисковать, заниматься экстримом, вступать в словесные и тем более физические перепалки. Также важно следить за своим здоровьем.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Этот год часто будет испытывать Драконов на прочность. Есть вероятность конфликтов с родными и близкими — но вам хватит мудрости и терпения разрешить все так, чтобы никому не причинить боль и остаться в хороших отношениях. Моральное состояние на протяжении всего года может сильно колебаться между подчиненным и подавленным, будьте к этому готовы и не поддавайтесь на происки эмоций.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Для Змей этот год станет семейным периодом, когда и вам понадобится поддержка и внимание семьи, и вашим родным от вас. Уделяйте больше времени близким, собирайтесь вместе за столом каждый день и не храните тайн друг от друга. Помочь вам найти правильный путь поможет именно кто-то с родственными связями.

Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 год рождения)

В 2023 году Лошадям улыбнется удача в отношениях с людьми — как на работе, так и в дружбе и любви. Если у вас еще нет второй половинки, то ждите судьбоносной встречи, а вот если есть — то ожидайте наступления прекрасного этапа в ваших отношениях.

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 год рождения)

В 2023 году Козы чаще будут думать о себе. Этот здоровый эгоизм может зацепить окружающих, но вы на верном пути, ведь он поможет вам. Год благоприятный для творчества и новых хобби.

Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Для Обезьяны год будет непростым, но его результат вас порадует. Год удачен для больших дел в семейной сфере, таких как ремонта и рождения детей. Также вас ожидают приятные перемены в карьерной сфере.

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Для Петухов 2023 год станет периодом возвращения к прошлому — возможно в вашу жизнь вернутся старые незакрытые задачи, такие как долги или давние обиды. Но вы сможете закрыть этот гештальт раз и навсегда. Вам нужно обязательно в этом году взять отпуск и посвятить время своему отдыху.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Представителям знака Собаки в этом году нужно быть аккуратнее в крупных денежных операциях и заключении важных сделок. Возможна ситуация, когда вы в розовых очках примите необдуманное решение. А вот со здоровьем у вас будет все в порядке, как с физическим, так и с ментальным.

Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

В 2023 году вы окажетесь на пороге изменений в вашей жизни. Представители этого знака часто будут проявлять милосердие и жизненную мудрость и даже станут для кого-то мощной поддержкой и опорой. Пережить все повороты жизни в этом году поможет терпение и сила духа, которой у вас не отнять.