Час можливостей: яким буде рік Кролика для знаків китайського календаря

Рік Чорного Водяного Кролика за китайським стилем розпочався 21 січня. Знавці фен-шуй розповіли, чого наступного року чекати знаків китайського календаря.

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Пацюк (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 рік народження)

На щурів чекає успішний рік, наповнений позитивними емоціями та приємними зустрічами та знайомствами. 2023-й буде сприятливим для кар'єрного росту, нових хобі, вивчення іноземних мов, а також нових знань у сфері духовного розвитку, медитацій та йоги. Також у вас буде достатньо сил, щоб нарешті покінчити з давніми шкідливими звичками.

Бик (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 рік народження)

Цього року Бикам судилося стати реалістами та поглянути на багато речей у їхньому житті з нового боку, що може призвести як до розчарування, так і до приємних відкриттів. Ви можете відчути потяг до самотності, але не переборщіть із цим.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 рік народження)

Тигри у 2023 році часто потребуватимуть уваги близьких людей. Є велика ймовірність припинити спілкування з деякими людьми у вашому житті, і хоч спочатку це здаватиметься складною втратою, згодом ви зрозумієте, що це на краще. Вгору підуть фінансові справи.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 народження)

Рік знака його носія китайці називають Роком долі. Він вважається важким. За китайськими традиціями, божество Тай Суй посилає випробування, щоб перевірити силу волі. Кроликам у 2023 році не варто ризикувати, займатися екстримом, вступати в словесні і фізичні перепалки. Також важливо стежити за своїм здоров'ям.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 рік народження)

Цей рік часто перевірятиме Драконів на міцність. Є ймовірність конфліктів з рідними та близькими — але вам вистачить мудрості та терпіння дозволити все так, щоб нікому не завдати болю та залишитися у добрих стосунках. Моральний стан протягом усього року може сильно коливатися між підлеглим і пригніченим, будьте готові до цього і не піддавайтеся на підступи емоцій.

Змія (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 рік народження)

Для Змій цей рік стане сімейним періодом, коли і вам знадобиться підтримка та увага сім'ї та вашим рідним від вас. Приділяйте більше часу близьким, збирайтеся разом за столом щодня і не бережіть таємниць один від одного. Допомогти вам знайти правильний шлях допоможе саме хтось із родинними зв'язками.

Кінь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 рік народження)

У 2023 році Коням усміхнеться успіх у стосунках з людьми — як на роботі, так і в дружбі та коханні. Якщо у вас ще немає другої половинки, то чекайте на доленосну зустріч, а от якщо є — то чекайте настання прекрасного етапу у ваших стосунках.

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 рік народження)

2023 року Кози частіше думатимуть про себе. Цей здоровий егоїзм може зачепити людей довкола, але ви на правильному шляху, адже він допоможе вам. Рік сприятливий для творчості та нових хобі.

Мавпа (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 рік народження)

Для Мавпи рік буде непростим, але його результат вас потішить. Рік вдалий для великих справ у сімейній сфері, таких як ремонт та народження дітей. Також на вас чекають приємні зміни в кар'єрній сфері.

Півень (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 рік народження)

Для Півнів 2023 стане періодом повернення до минулого — можливо у ваше життя повернуться старі незакриті завдання, такі як борги або давні образи. Але ви можете закрити цей гештальт раз і назавжди. Вам потрібно цього року взяти відпустку і присвятити час своєму відпочинку.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 рік народження)

Представникам знака Собаки цього року потрібно бути акуратнішими у великих грошових операціях та укладання важливих угод. Можлива ситуація, коли ви в рожевих окулярах приймете необдумане рішення. А ось зі здоров'ям у вас буде все гаразд як з фізичним, так і з ментальним.

Свиня (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 рік народження)

У 2023 році ви опинитеся на порозі змін у вашому житті. Представники цього знаку часто проявлятимуть милосердя та життєву мудрість і навіть стануть для когось потужною підтримкою та опорою. Пережити всі повороти життя цього року допоможе терпіння та сила духу, якої у вас не відібрати.