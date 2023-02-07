Король Карл III наградил Стеллу Маккартни Орденом Британской империи

Дизайнер выбрала темно-синий ансамбль, очень похожий на тот, в котором она принимала орден Британской империи в 2013 году.

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Британский дизайнер Стелла Маккартни была награждена орденом Британской империи, который она приняла из рук короля Карла III после церемонии инвеституры в Виндзорском замке. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Пола Маккартни была одета в один из своих собственных дизайнов, которые заботятся об окружающей среде и не используют продукты животного происхождения. Ее изысканное темно-синее платье было чуть выше колена, с длинными рукавами и темным атласным поясом.

[ + – ] Стелла Маккартни Фото: Getty Images

Платье было изготовлено из шерсти NATIVА, поставляемой компанией, предлагающей более прозрачную цепочку поставок, чем другие на рынке.

Свой элегантный образ Стелла дополнила темно-синими туфлями на шпильке, а также ободком с кружевной фатой от британской модистки Emily-London Headwear, усеянной помпонами.

"Для меня большая честь быть удостоенным чести сегодня Его Величеством королем Карлом III, а также быть включенным в последние почести в честь Дня рождения Ее Величества Королевы Елизаветы II. Горжусь этим признанием моей работы в области моды, устойчивого развития и не только", — отметила модельер.

Маккартни получила этот титул в знак признания ее заслуг перед модой и устойчивым развитием. Она была новатором в области экологически чистой одежды с момента основания своего одноименного лейбла в 2001 году. До этого девушка работала 4 года креативным директором Chloé.

Напомним, в 2013 году Стелла Маккартни была награждена орденом Британской империи от покойной королевы Елизаветы II.

Ранее Фокус писал, что Стелла Маккартни считает, что одежду можно не стирать.