Король Карл III нагородив Стеллу Маккартні Орденом Британської імперії

Дизайнерка обрала темно-синій ансамбль, дуже схожий на той, у якому вона приймала орден Британської імперії у 2013 році.

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Британська дизайнерка Стелла Маккартні була нагороджена орденом Британської імперії, який вона прийняла з рук короля Карла III після церемонії інвеститури у Віндзорському замку. Про це пише Daily Mail.

Дочка Пола Маккартні була одягнена в один зі своїх власних дизайнів, які дбають про довкілля та не використовують продукти тваринного походження. Її вишукане темно-синє плаття було трохи нище коліна, з довгими рукавами та темним атласним поясом.

[ + – ] Стелла Маккартні Фото: Getty Images

Сукня була виготовлена з вовни NATIVА, яка постачається компанією, що пропонує прозоріший ланцюжок поставок, ніж інші на ринку.

Свій елегантний образ Стелла доповнила темно-синіми туфлями на шпильці, а також обідком із мереживною фатою від британської модистки Emily-London Headwear, усіяної помпонами.

"Для мене велика честь бути удостоєною честі сьогодні Його Величністю королем Карлом III, а також бути включеною в останні почесті на честь Дня народження Її Величності Королеви Єлизавети II. Пишаюся цим визнанням моєї роботи в галузі моди, сталого розвитку і не тільки", — зазначила модельєр.

Маккартні здобула цей титул на знак визнання її заслуг перед модою та стійким розвитком. Вона була новатором у галузі екологічно чистого одягу з моменту заснування свого однойменного лейблу у 2001 році. До цього дівчина працювала 4 роки креативним директором Chloe.

Нагадаємо, 2013 року Стелла Маккартні була нагороджена орденом Британської імперії від покійної королеви Єлизавети II.

Раніше Фокус писав, що Стелла Маккартні вважає, що одяг можна не прати.