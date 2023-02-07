Глобальные перемены в мире: что нам сулит ингрессия Плутона в знак Водолея?

Астрологическая погода в 2023 году принесет серьезные перемены — трансформационные события будут происходить во всех странах мира и причиной этому станет ингрессия Плутона в знак Водолея, которая случается раз в десятки лет.

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Ингрессия Плутона в знак Водолея — что это такое?

Ингрессия Плутона из Козерога в знак Водолея произойдет 24 марта 2023 года и будет находиться в этом знаке на протяжении 20 лет — до 2043-го. Планета трансформации покидает знак Козерога, в котором находилась с 2008 года, меняя мировую структуру бизнеса, государства, управления, законов.

Чего ожидать человечеству?

Высшие планеты (Уран, Нептун, Плутон) отвечают за мировые процессы, и если они меняют знаки в транзитах, это к глобальным переменам в масштабных системах жизнедеятельности целых континентов.

2023 год войдет в учебники по истории в различные разделы. Для обычных людей это не будет так ощутимо, ведь очень много драматических событий припало на предыдущие два года. А вот целые нации ощутят новые этапы в дружественных отношениях друг с другом, также удачной будет борьба за равенство между мужчинами и женщинами. Цивилизованные страны будут стремится сохранить мир и успешно помогать тем, кто борется с военной агрессией (например агрессией РФ), возвышать принципы гуманности и человечности.

Это время станет испытанием для большинства лидеров государств, ведь все больше народов будут воплощать в жизнь принципы равноправия и самоопределения.

Сильное влияние будет иметь первый заход Плутона в Водолей с 23 мая по 13 июня 2023-го. Именно этот период будет сулить прогрессивные перемены, которые будут влиять на ход истории. К примеру, предыдущая ингрессия Плутона в знак Водолея (248 лет назад) сопровождалась первой промышленной революцией, когда человек изобрел паровой двигатель в 1778 году.