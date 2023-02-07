Глобальні зміни у світі: що нам обіцяє інгресія Плутона на знак Водолія?

Астрологічна погода у 2023 році принесе серйозні зміни — трансформаційні події відбуватимуться у всіх країнах світу і причиною цього стане інгресія Плутона на знак Водолія, яка відбувається раз на десятки років.

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Інгресія Плутона на знак Водолія – що це таке?

Інгресія Плутона з Козерога на знак Водолія відбудеться 24 березня 2023 року і перебуватиме у цьому знаку протягом 20 років – до 2043-го. Планета трансформації залишає знак Козерога, в якому була з 2008 року, змінюючи світову структуру бізнесу, держави, управління, законів.

Чого чекати людству?

Вищі планети (Уран, Нептун, Плутон) відповідають за світові процеси, і якщо вони змінюють знаки у транзитах, це до глобальних змін у масштабних системах життєдіяльності цілих континентів.

2023 рік увійде в підручники з історії в різні розділи. Для звичайних людей це не буде так відчутно, адже дуже багато драматичних подій припало на попередні два роки. А от цілі нації відчують нові етапи в дружніх стосунках одна з одною, також вдалою буде боротьба за рівність між чоловіками та жінками. Цивілізовані країни прагнутимуть зберегти мир і успішно допомагатимуть тим, хто бореться з військовою агресією (наприклад, з агресією РФ), підноситимуть принципи гуманності та людяності.

Цей час стане випробуванням для більшості лідерів держав, адже все більше народів втілюватимуть у життя принципи рівноправності та самовизначення.

Сильний вплив матиме перший захід Плутона у Водолій з 23 травня по 13 червня 2023-го. Саме цей період обіцятиме прогресивні зміни, які впливатимуть на хід історії. Наприклад, попередня інгресія Плутона в знак Водолія (248 років тому) супроводжувалася першою промисловою революцією, коли людина винайшла паровий двигун 1778 року.