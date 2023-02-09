Масленица 2023: когда начинается и какие традиции есть в этот праздник

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными традициями, который празднуют по сей день. Масленицу празднуют на протяжении недели перед Великим постом. Когда праздник начинается в 2023 году и каких традиций нужно придерживаться в этот период — рассказываем больше.

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Когда начинается Масленица 2023 года

Масленица — плавающий по дате праздник, обычно он припадает на конец февраля-начало марта, в зависимости от начала Великого поста. Так как Пасха в 2023 припадает на 16 апреля, то Масленица, которую празднуют за 56 дней, в этом году продлится с 20 по 26 февраля.

Откуда этот праздник?

Масленица по своему происхождению — языческий праздник, известный до принятия христианства и берущий начало в праславянские времена. Церковная традиция не признает его как таковой, ведь в православном календаре его не найти, но зато можно найти там есть Сырная седмица и Сыропустное воскресенье. Церковь не призывает отказаться от этого праздника в народе, ведь его первоначальное сакральное значение превратилась просто в неделю веселья и вкусностей.

Традиции и обряды на Масленицу

Самый известный (ну и конечно, самый приятный!) обычай – готовить и подавать на стол молочную пищу. Эта традиция была связана с тем, что что после зимы отелялись коровы, и в домах появлялось молоко. Зимой скот не режут, а прошлогодние запасы заканчивались — поэтому молочка и выпечка выручали. Также нужно помнить, что главным блюдом на Масленицу в Украине были не блины, а вареники с сыром и маслом.

Каждый из дней недели во время Масленицы имел свои обычаи: Понедельник — Встреча (было принято встречать гостей дома с полным столом молочных блюд, а еще жечь чучело). Вторник — Заигрывание (молодые и неженатые люди устраивали игры, чтобы найти себе пару) Среда — Лакомка (накрывали стол уже с большим разнообразием блюд и напитков). Четверг — Разгуляй (Масленица переходила от семейного к народному празднованию).

Пятница – Тещины вечеринки (зять приглашал тещу за вкусный стол, так укрепляли семейные узы). Суббота — Посиделки золовки (молодая жена должна была позвать сестру брата в гости, чтобы угостить ее варениками и пирогами). Воскресенье — Прощенное воскресенье (в этот день нужно попросить прощение у тех, перед кем завинили, сходить в церковь).