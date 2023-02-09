Масляна 2023: коли починається і які традиції є на це свято

Масляна — стародавнє слов'янське свято з численними традиціями, яке святкують до цього дня. Масляну святкують протягом тижня перед Великим постом. Коли свято розпочинається у 2023 році та яких традицій потрібно дотримуватись у цей період — розповідаємо більше.

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Коли починається Масляна 2023 року

Масляна — плаваюче за датою свято, зазвичай воно припадає на кінець лютого-початок березня, залежно від початку Великого посту. Оскільки Великдень у 2023 році припадає на 16 квітня, то Масляна, яку святкують за 56 днів, цьогоріч триватиме з 20 по 26 лютого.

Звідки це свято?

Масляна за своїм походженням — язичницьке свято, відоме до прийняття християнства і бере початок у праслов'янські часи. Церковна традиція не визнає його як таке, адже у православному календарі його не знайти, зате можна знайти там є Сирний седмиця і Сиропусну неділю. Церква не закликає відмовитися від цього свята в народі, адже його первісне сакральне значення перетворилося просто на тиждень веселощів і смакот.

Традиції та обряди на Масляну

Найвідоміший (ну і звичайно, найприємніший!) звичай — готувати та подавати на стіл молочну їжу. Ця традиція була пов'язана з тим, що після зими отелювались корови і в будинках з'являлося молоко. Взимку худобу не ріжуть, а торішні запаси закінчувалися — тож молочка та випічка рятували. Також треба пам'ятати, що головною стравою на Масляну в Україні були не млинці, а вареники із сиром і маслом.

Кожен із днів тижня під час Масляної мав свої звичаї: Понеділок — Зустріч (було заведено зустрічати гостей удома з повним столом молочних страв, а ще палити опудало). Вівторок — Загравання (молоді та неодружені люди влаштовували ігри, щоб знайти собі пару) Середа — Ласун (накривали стіл уже з великою різноманітністю страв і напоїв). Четвер — Розгуляй (Масляна переходила від сімейного до народного святкування).

П'ятниця — Тещині вечірки (зять запрошував тещу за смачний стіл, так зміцнювали сімейні пута). Субота — Посиділки зовиці (молода дружина мала покликати сестру брата в гості, щоб пригостити її варениками та пирогами). Неділя — Прощена неділя (цього дня потрібно вибачитися у тих, перед ким завинили, сходити до церкви).