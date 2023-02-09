Джулия Фокс продемонстрировала образ из одних только поясов от джинсов (фото)

Знаменитость готовится к Неделе моды в Нью-Йорке.

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33-летняя американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в образе из одних поясов от джинсов. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая девушка Канье Уэста посетила мероприятие перед Неделей моды в Нью-Йорке. Для выхода в свет модель выбрала откровенное платье, созданное из одних только поясов от джинсов. Наверх звезда итальянского происхождения набросила объемную куртку-бомбер из денима.

На ногах молодой мамы были голубые ботильоны на деревянном каблуке. А в руках Джулия Фокс держала миниатюрную сумочку итальянского бренда Medea. Волосы звезды соцсетей были уложены "мокрым" способом.

[ + – ] Джулия Фокс Фото: Getty Images [ + – ] Джулия Фокс Фото: Getty Images

Джулия Фокс стала широко известна после романа со скандальным американским рэпером Канье Уэстом. Пара встречалась несколько месяцев в начале 2022 года. Впрочем, впоследствии они решили остаться друзьями, а Джулия Фокс в это время активно начала строить карьеру в модельной отрасли.

Больше всего знаменитость известна своими провокационными и откровенными аутфитами. Фокс примеряла одно лишь нижнее белье при походе в магазин, например.

Напомним, почему Джулия Фокс провела свой 27-й день рождения в слезах.

Также Фокус писал о том, как выглядит квартира Джулии Фокс.