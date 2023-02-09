Джулия Фокс продемонстрировала образ из одних только поясов от джинсов (фото)
Знаменитость готовится к Неделе моды в Нью-Йорке.
33-летняя американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в образе из одних поясов от джинсов. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая девушка Канье Уэста посетила мероприятие перед Неделей моды в Нью-Йорке. Для выхода в свет модель выбрала откровенное платье, созданное из одних только поясов от джинсов. Наверх звезда итальянского происхождения набросила объемную куртку-бомбер из денима.
На ногах молодой мамы были голубые ботильоны на деревянном каблуке. А в руках Джулия Фокс держала миниатюрную сумочку итальянского бренда Medea. Волосы звезды соцсетей были уложены "мокрым" способом.
Джулия Фокс стала широко известна после романа со скандальным американским рэпером Канье Уэстом. Пара встречалась несколько месяцев в начале 2022 года. Впрочем, впоследствии они решили остаться друзьями, а Джулия Фокс в это время активно начала строить карьеру в модельной отрасли.
Больше всего знаменитость известна своими провокационными и откровенными аутфитами. Фокс примеряла одно лишь нижнее белье при походе в магазин, например.
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