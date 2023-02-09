Джулія Фокс продемонструвала образ з одних лише поясів від джинсів (фото)

Знаменитість готується до Тижня моди в Нью-Йорку.

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33-річна американська акторка та модель Джулія Фокс вийшла у світ в образі з одних лише поясів від джинсів. Про це пише Daily Mail.

Колишня дівчина Каньє Веста відвідала захід перед Тижнем моди в Нью-Йорку. Для виходу у світ модель обрала відверту сукню, створену з одних лише поясів від джинсів. Наверх зірка італійського походження накинула об'ємну куртку-бомбер з деніму.

На ногах молодої мами були блакитні ботильйони на дерев'яних підборах. А в руках Джулія Фокс тримала мініатюрну сумочку італійського бренду Medea. Волосся зірки соцмереж було укладене "мокрим" способом.

[ + – ] Джулія Фокс Фото: Getty Images [ + – ] Джулія Фокс Фото: Getty Images

Джулія Фокс стала широко відомою після роману зі скандальним американським репером Каньє Вестом. Пара зустрічалася кілька місяців на початку 2022 року. Втім, згодом вони вирішили залишитися друзями, а Джулія Фокс тим часом активно почала будувати кар'єру в модельній галузі.

Найбільше знаменитість відома своїми провокативними та відвертими аутфітами. Фокс приміряла одну лише спідню білизну при поході в магазин, наприклад.

Нагадаємо, чому Джулія Фокс провела свій 27-й день народження у сльозах.

Також Фокус писав про те, як виглядає квартира Джулії Фокс.