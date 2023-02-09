Джулія Фокс продемонструвала образ з одних лише поясів від джинсів (фото)
Знаменитість готується до Тижня моди в Нью-Йорку.
33-річна американська акторка та модель Джулія Фокс вийшла у світ в образі з одних лише поясів від джинсів. Про це пише Daily Mail.
Колишня дівчина Каньє Веста відвідала захід перед Тижнем моди в Нью-Йорку. Для виходу у світ модель обрала відверту сукню, створену з одних лише поясів від джинсів. Наверх зірка італійського походження накинула об'ємну куртку-бомбер з деніму.
На ногах молодої мами були блакитні ботильйони на дерев'яних підборах. А в руках Джулія Фокс тримала мініатюрну сумочку італійського бренду Medea. Волосся зірки соцмереж було укладене "мокрим" способом.
Джулія Фокс стала широко відомою після роману зі скандальним американським репером Каньє Вестом. Пара зустрічалася кілька місяців на початку 2022 року. Втім, згодом вони вирішили залишитися друзями, а Джулія Фокс тим часом активно почала будувати кар'єру в модельній галузі.
Найбільше знаменитість відома своїми провокативними та відвертими аутфітами. Фокс приміряла одну лише спідню білизну при поході в магазин, наприклад.
Нагадаємо, чому Джулія Фокс провела свій 27-й день народження у сльозах.
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