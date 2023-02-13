День влюбленных: 5 идей для романтического свидания, которые понравятся двоим

Идеи, которые помогут вам получить максимум удовольствия от свиданий и создать прекрасные воспоминания.

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Даже самым крепким романтическим отношениям время от времени требуется немного действий, чтобы поддерживать искру. И если вы не можете вспомнить, когда вы в последний раз ходили на свидание, пришло время взглянуть на календарь и составить план.

"Пары должны ходить на свидания друг с другом на протяжении всех своих отношений", — говорит Стефани Минц, лицензированный брачный и семейный терапевт.

Эксперт предлагает подумать об идеях свиданий, которые позволят вам встретиться и насладиться обществом друг друга "легко и непринужденно".

Фокус собрал 5 идей идей для свиданий на день влюбленных.

Совместный поход в SPA

День Святого Валентина отличный повод, чтобы отвлечься и расслабиться. Вместе со своей второй половинкой вы можете посетить сауну, хамам, пойти на SPA-процедуры.

Кроме того, расслабляющий отдых можно сделать бюджетным и устроить все у себя дома. Вы можете набрать теплую ванну с ароматическими маслами и сделать своей второй половинке массаж. Дополнить домашнее свидание поможет сырная тарелка и бокал хорошего вина.

Романтический ужин в ресторане

Ужин для двоих – это отличная возможность порадовать свою вторую половинку. Выбирая место, обратите внимание на дизайн интерьера ресторана. Он должен быть уютным, а сам ресторан не шумным. Не обязательно дорогим и со сложным меню, главное здесь – уют. Не последнюю роль играет и кухня. Вы можете попробовать что-то новое для себя и вашего партнера.

Конечно, идеальным свидание делает не место, а люди. Но правильно выбранный ресторан – это гарантия того, что ничто не будет отвлекать влюбленных от общения друг с другом. В ужине для двоих главное – это настроение, а обо всем остальном позаботятся профессионалы.

Парк аттракционов

Место для свидания нужно выбирать такое, где вам обоим будет приятно находиться в обществе друг друга. Парк развлечений в таком случае подойдет как нельзя лучше. Кроме того, иногда нужно выпускать на волю внутреннего ребенка. Объедайтесь сахарной ватой, визжите на американских горках и в комнате страха, сделайте дурацкие фото на память в фотобудке.

Домашний вечер

Чтобы создать домашний романтический ужин необходимо красиво накрыть стол, правильно подобрать цветовую гамму, которая лишь при одном взгляде вызовет ассоциацию с праздником. Добавьте свечи и по возможности украсьте комнату.

Эксперты утверждают, что совместное приготовление блюд сближает. Но если вы не хотите утруждаться, то можно заказать готовую еду на дом. Теплые романтические отношения не испортит даже пицца из ресторана.

Дегустация вин и сыра

Такое свидание будет приятным, даже если вы не разбираетесь в тонкостях искусства сомелье. Существуют даже специальные игры, в которых вас могут научить различать нотки разных ингредиентов и разбирать вкус на отдельные составляющие. Так что можно выпить вкусного вина, приятно провести время и затем удивлять знакомых своими познаниями в виноделии.

Вариантов нестандартных свиданий множество: возьмите уроки танцев, покатайтесь на роликах, сходите на стендап, посетите квест-комнату или скалодром, арендуйте кинотеатр для двоих и т.д. Главное, чтобы вам и вашей второй половинке было комфортно, а свидание принесло много незабываемых эмоций.

"Независимо от того, сколько лет вы прожили со своим партнером, поддерживать искру жизни — это тяжелая и необходимая работа", — говорит автор и коуч по отношениям Лора Дойл.

Вариантов нестандартных и романтических свиданий множество: возьмите уроки танцев, покатайтесь на роликах или коньках, сходите на стендап, посетите квест-комнату или скалодром, арендуйте кинотеатр для двоих и т.д. Главное, чтобы вам и вашей второй половинке было комфортно, а свидание принесло много незабываемых эмоций.

Также Фокус писал о 5 изысканных и простых блюдах на день влюбленных.