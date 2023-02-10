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Еда

Романтический ужин для двоих: 5 изысканных и простых блюд на день влюбленных

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Фото: Getty Images | Романтический ужин

День святого Валентина — очень романтический праздник, которого с нетерпением ждут все влюбленные. Порадовать свою половинку в такой день поможет изысканный и вкусный ужин.

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На романтический завтрак или ужин можно подать много интересных блюд – главное, чтобы все было сделано искренне и с любовью.

Паста с томатами и базиликом

Ингредиенты:

  • Спагетти — 300 г
  • Помидоры черри — 6 штучек
  • Обычные помидоры — 2 средних
  • Базилик — 4 веточки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло и специи – по вкусу

Приготовление:

  • Для приготовления соуса положи обычные помидоры в кипяток и подержи там несколько минут. Это поможет вам легче снять кожуру с них.
  • Нагрей на сковороде оливковое масло, измельчи туда чеснок (можно мелко порезать). Через пару минут добавьте помидоры. В сковороде их нужно хорошенько растолочь до однородной массы. Туда же добавь специи по своему вкусу.
  • Далее положите помидоры черри в духовку на 10-15 минут при температуре 160 градусов.
  • Отварите спагетти в соответствии с инструкцией на упаковке. Спагетти должны получиться аль-денте, поэтому желательно проварить их на пару минут меньше от указанного времени.
  • Переложите спагетти в сковороду с томатами и перемешайте. Потушите 4 минуты.
  • Перед подачей украсите запеченными томатами Черри и базиликом. Сверху можно посыпать твердым сыром.
Паста с томатами и базиликом Fullscreen
Паста с томатами и базиликом
Фото: Getty Images

Салат с угрем и медовым соусом

Ингредиенты:

  • Угорь копченый — 100 г
  • Помидоры черри — 3 шт
  • Салат Айсберг — 50 г
  • Орехи кедровые — 30 г
  • Соевый соус — 30 г
  • Мед — 30 г
  • Специи — по вкусу

Приготовление:

  • Порежьте угорь небольшими кусочками.
  • Смешай соевый соус с медом и орехами. Пропариваем на водяной бане около 4-5 минут. Добавьте туда специи и угорь.
  • Мелко порежьте листья салата и добавь к угрю и соусу.
  • Туда же добавьте помидоры. Можно предварительно их запечь в духовке около 10 минут на температуре 160 градусов.
  • Сверху можешь немного полить лимонным соусом.
Салат с угрем и медовым соусом Fullscreen
Салат с угрем и медовым соусом
Фото: Getty Images

Папарделле с беконом и пармезаном

Ингредиенты:

  • Папарделле — 300 г
  • Бекон — 180 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливки 10% — 50 г
  • Помидоры черри — 5 штук
  • Пармезан — 30 г

Приготовление:

  • Для приготовления соуса необходимо измельчить чеснок и поджарить его в капле оливкового масла.
  • Далее режем бекон тонкими длинными полосками и поджариваем его отдельно 5-7 минут.
  • Вливаем туда сливки и поджаренный ранее чеснок. Тушим всю эту массу в сливках.
  • Помидоры-черри обжариваем на сковороде, где был чеснок. Поджариваем около 4 минут.
  • Параллельно берем спагетти-папарделле и варим на пару минут меньше, чем указано на упаковке.
  • После добавляем папарделле в сливки с беконом, размешиваем и добавляем туда же черри.
  • Перед подачей посыпаем натертым пармезаном
Папарделле с беконом и пармезаном Fullscreen
Папарделле с беконом и пармезаном
Фото: Getty Images

Мясо по-королевски

Ингредиенты:

  • Свинина – 400 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Картофель — 400 г
  • Лук репчатый – 150 г
  • Помидор – 200 г
  • Масло подсолнечное – по вкусу
  • Соль, перец черный молотый по вкусу
  • Сыр твердый – 200 г
  • Майонез – по вкусу

Приготовления:

  • Берем свиную вырезку и нарезаем порционными кусочками, как на отбивные. Отбить, посолить и поперчить. Оставить для маринования на 20-25 минут.
  • Репчатый лук нарезать полукольцами. Шампиньоны промыть и высушить салфеткой. Нарезать пластинками вместе с ножками.
  • Помидор разрезать пополам, порезать полукольцами. Картофель очистить от кожуры, нарезать тонкими колечками.
  • Взять глубокую форму для запекания. На дно налить немного подсолнечного масла. Положить кусочки мяса. Смазать майонезом и добавить лук. Немного подсолить и поперчить.
  • Выложить на лук кольца картофеля. Приправить солью и молотым перцем, добавить майонез. Сверху положить пластинки грибов. Также немного подсолить, намазать майонезом.
  • Добавить полкольца помидоров. Посолить и добавить майонез. Отправьте в горячую духовку на 180°С. Запекать около часа. В конце посыпать натертым сыром.
Мясо по-королевски Fullscreen
Мясо по-королевски
Фото: Скриншот

Фетучини с брокколи и креветками

Ингредиенты:

  • Фетучини — 300 г
  • Креветки — 200 г
  • Брокколи — 150 г
  • Сливки — 100 г
  • Специи, оливковое масло — по вкусу
  • Лимонный сок — по вкусу

Приготовление:

  • Очищенные креветки поджариваем в оливковом масле около 10 минут. Затем вливаем сливки и добавляем специи. Тушим еще 5 минут.
  • Параллельно варим фетучини до готовности, указанной на упаковке. Параллельно варим брокколи: в кипящую воду добавляем порезанные кусочки брокколи. Время варки – 4 минуты.
  • После – обжариваем брокколи в оливковом масле около 4 минут.
  • Далее смешиваем все вместе: фетучини, креветки, брокколи и поливаем небольшим количеством лимонного сока.
Фетучини с брокколи и креветками Fullscreen
Фетучини с брокколи и креветками
Фото: Getty Images

Напомним, рецепты лучших десертов со спиртным ко Дню святого Валентина.