Еда
Романтический ужин для двоих: 5 изысканных и простых блюд на день влюбленных
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День святого Валентина — очень романтический праздник, которого с нетерпением ждут все влюбленные. Порадовать свою половинку в такой день поможет изысканный и вкусный ужин.
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На романтический завтрак или ужин можно подать много интересных блюд – главное, чтобы все было сделано искренне и с любовью.
Паста с томатами и базиликом
Ингредиенты:
- Спагетти — 300 г
- Помидоры черри — 6 штучек
- Обычные помидоры — 2 средних
- Базилик — 4 веточки
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло и специи – по вкусу
Приготовление:
- Для приготовления соуса положи обычные помидоры в кипяток и подержи там несколько минут. Это поможет вам легче снять кожуру с них.
- Нагрей на сковороде оливковое масло, измельчи туда чеснок (можно мелко порезать). Через пару минут добавьте помидоры. В сковороде их нужно хорошенько растолочь до однородной массы. Туда же добавь специи по своему вкусу.
- Далее положите помидоры черри в духовку на 10-15 минут при температуре 160 градусов.
- Отварите спагетти в соответствии с инструкцией на упаковке. Спагетти должны получиться аль-денте, поэтому желательно проварить их на пару минут меньше от указанного времени.
- Переложите спагетти в сковороду с томатами и перемешайте. Потушите 4 минуты.
- Перед подачей украсите запеченными томатами Черри и базиликом. Сверху можно посыпать твердым сыром.
Салат с угрем и медовым соусом
Ингредиенты:
- Угорь копченый — 100 г
- Помидоры черри — 3 шт
- Салат Айсберг — 50 г
- Орехи кедровые — 30 г
- Соевый соус — 30 г
- Мед — 30 г
- Специи — по вкусу
Приготовление:
- Порежьте угорь небольшими кусочками.
- Смешай соевый соус с медом и орехами. Пропариваем на водяной бане около 4-5 минут. Добавьте туда специи и угорь.
- Мелко порежьте листья салата и добавь к угрю и соусу.
- Туда же добавьте помидоры. Можно предварительно их запечь в духовке около 10 минут на температуре 160 градусов.
- Сверху можешь немного полить лимонным соусом.
Папарделле с беконом и пармезаном
Ингредиенты:
- Папарделле — 300 г
- Бекон — 180 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливки 10% — 50 г
- Помидоры черри — 5 штук
- Пармезан — 30 г
Приготовление:
- Для приготовления соуса необходимо измельчить чеснок и поджарить его в капле оливкового масла.
- Далее режем бекон тонкими длинными полосками и поджариваем его отдельно 5-7 минут.
- Вливаем туда сливки и поджаренный ранее чеснок. Тушим всю эту массу в сливках.
- Помидоры-черри обжариваем на сковороде, где был чеснок. Поджариваем около 4 минут.
- Параллельно берем спагетти-папарделле и варим на пару минут меньше, чем указано на упаковке.
- После добавляем папарделле в сливки с беконом, размешиваем и добавляем туда же черри.
- Перед подачей посыпаем натертым пармезаном
Мясо по-королевски
Ингредиенты:
- Свинина – 400 г
- Шампиньоны — 200 г
- Картофель — 400 г
- Лук репчатый – 150 г
- Помидор – 200 г
- Масло подсолнечное – по вкусу
- Соль, перец черный молотый по вкусу
- Сыр твердый – 200 г
- Майонез – по вкусу
Приготовления:
- Берем свиную вырезку и нарезаем порционными кусочками, как на отбивные. Отбить, посолить и поперчить. Оставить для маринования на 20-25 минут.
- Репчатый лук нарезать полукольцами. Шампиньоны промыть и высушить салфеткой. Нарезать пластинками вместе с ножками.
- Помидор разрезать пополам, порезать полукольцами. Картофель очистить от кожуры, нарезать тонкими колечками.
- Взять глубокую форму для запекания. На дно налить немного подсолнечного масла. Положить кусочки мяса. Смазать майонезом и добавить лук. Немного подсолить и поперчить.
- Выложить на лук кольца картофеля. Приправить солью и молотым перцем, добавить майонез. Сверху положить пластинки грибов. Также немного подсолить, намазать майонезом.
- Добавить полкольца помидоров. Посолить и добавить майонез. Отправьте в горячую духовку на 180°С. Запекать около часа. В конце посыпать натертым сыром.
Фетучини с брокколи и креветками
Ингредиенты:
- Фетучини — 300 г
- Креветки — 200 г
- Брокколи — 150 г
- Сливки — 100 г
- Специи, оливковое масло — по вкусу
- Лимонный сок — по вкусу
Приготовление:
- Очищенные креветки поджариваем в оливковом масле около 10 минут. Затем вливаем сливки и добавляем специи. Тушим еще 5 минут.
- Параллельно варим фетучини до готовности, указанной на упаковке. Параллельно варим брокколи: в кипящую воду добавляем порезанные кусочки брокколи. Время варки – 4 минуты.
- После – обжариваем брокколи в оливковом масле около 4 минут.
- Далее смешиваем все вместе: фетучини, креветки, брокколи и поливаем небольшим количеством лимонного сока.
Напомним, рецепты лучших десертов со спиртным ко Дню святого Валентина.