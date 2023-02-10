Романтический ужин для двоих: 5 изысканных и простых блюд на день влюбленных

День святого Валентина — очень романтический праздник, которого с нетерпением ждут все влюбленные. Порадовать свою половинку в такой день поможет изысканный и вкусный ужин.

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На романтический завтрак или ужин можно подать много интересных блюд – главное, чтобы все было сделано искренне и с любовью.

Паста с томатами и базиликом

Ингредиенты:

Спагетти — 300 г

Помидоры черри — 6 штучек

Обычные помидоры — 2 средних

Базилик — 4 веточки

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло и специи – по вкусу

Приготовление:

Для приготовления соуса положи обычные помидоры в кипяток и подержи там несколько минут. Это поможет вам легче снять кожуру с них.

Нагрей на сковороде оливковое масло, измельчи туда чеснок (можно мелко порезать). Через пару минут добавьте помидоры. В сковороде их нужно хорошенько растолочь до однородной массы. Туда же добавь специи по своему вкусу.

Далее положите помидоры черри в духовку на 10-15 минут при температуре 160 градусов.

Отварите спагетти в соответствии с инструкцией на упаковке. Спагетти должны получиться аль-денте, поэтому желательно проварить их на пару минут меньше от указанного времени.

Переложите спагетти в сковороду с томатами и перемешайте. Потушите 4 минуты.

Перед подачей украсите запеченными томатами Черри и базиликом. Сверху можно посыпать твердым сыром.

[ + – ] Паста с томатами и базиликом Фото: Getty Images

Салат с угрем и медовым соусом

Ингредиенты:

Угорь копченый — 100 г

Помидоры черри — 3 шт

Салат Айсберг — 50 г

Орехи кедровые — 30 г

Соевый соус — 30 г

Мед — 30 г

Специи — по вкусу

Приготовление:

Порежьте угорь небольшими кусочками.

Смешай соевый соус с медом и орехами. Пропариваем на водяной бане около 4-5 минут. Добавьте туда специи и угорь.

Мелко порежьте листья салата и добавь к угрю и соусу.

Туда же добавьте помидоры. Можно предварительно их запечь в духовке около 10 минут на температуре 160 градусов.

Сверху можешь немного полить лимонным соусом.

[ + – ] Салат с угрем и медовым соусом Фото: Getty Images

Папарделле с беконом и пармезаном

Ингредиенты:

Папарделле — 300 г

Бекон — 180 г

Чеснок — 2 зубчика

Сливки 10% — 50 г

Помидоры черри — 5 штук

Пармезан — 30 г

Приготовление:

Для приготовления соуса необходимо измельчить чеснок и поджарить его в капле оливкового масла.

Далее режем бекон тонкими длинными полосками и поджариваем его отдельно 5-7 минут.

Вливаем туда сливки и поджаренный ранее чеснок. Тушим всю эту массу в сливках.

Помидоры-черри обжариваем на сковороде, где был чеснок. Поджариваем около 4 минут.

Параллельно берем спагетти-папарделле и варим на пару минут меньше, чем указано на упаковке.

После добавляем папарделле в сливки с беконом, размешиваем и добавляем туда же черри.

Перед подачей посыпаем натертым пармезаном

[ + – ] Папарделле с беконом и пармезаном Фото: Getty Images

Мясо по-королевски

Ингредиенты:

Свинина – 400 г

Шампиньоны — 200 г

Картофель — 400 г

Лук репчатый – 150 г

Помидор – 200 г

Масло подсолнечное – по вкусу

Соль, перец черный молотый по вкусу

Сыр твердый – 200 г

Майонез – по вкусу

Приготовления:

Берем свиную вырезку и нарезаем порционными кусочками, как на отбивные. Отбить, посолить и поперчить. Оставить для маринования на 20-25 минут.

Репчатый лук нарезать полукольцами. Шампиньоны промыть и высушить салфеткой. Нарезать пластинками вместе с ножками.

Помидор разрезать пополам, порезать полукольцами. Картофель очистить от кожуры, нарезать тонкими колечками.

Взять глубокую форму для запекания. На дно налить немного подсолнечного масла. Положить кусочки мяса. Смазать майонезом и добавить лук. Немного подсолить и поперчить.

Выложить на лук кольца картофеля. Приправить солью и молотым перцем, добавить майонез. Сверху положить пластинки грибов. Также немного подсолить, намазать майонезом.

Добавить полкольца помидоров. Посолить и добавить майонез. Отправьте в горячую духовку на 180°С. Запекать около часа. В конце посыпать натертым сыром.

[ + – ] Мясо по-королевски Фото: Скриншот

Фетучини с брокколи и креветками

Ингредиенты:

Фетучини — 300 г

Креветки — 200 г

Брокколи — 150 г

Сливки — 100 г

Специи, оливковое масло — по вкусу

Лимонный сок — по вкусу

Приготовление:

Очищенные креветки поджариваем в оливковом масле около 10 минут. Затем вливаем сливки и добавляем специи. Тушим еще 5 минут.

Параллельно варим фетучини до готовности, указанной на упаковке. Параллельно варим брокколи: в кипящую воду добавляем порезанные кусочки брокколи. Время варки – 4 минуты.

После – обжариваем брокколи в оливковом масле около 4 минут.

Далее смешиваем все вместе: фетучини, креветки, брокколи и поливаем небольшим количеством лимонного сока.

[ + – ] Фетучини с брокколи и креветками Фото: Getty Images

Напомним, рецепты лучших десертов со спиртным ко Дню святого Валентина.