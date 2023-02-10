Романтична вечеря для двох: 5 вишуканих та простих страв на день закоханих

День святого Валентина — дуже романтичне свято, на яке з нетерпінням чекають усі закохані. Порадувати свою половинку в такий день допоможе вишукана та смачна вечеря.

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На романтичний сніданок чи вечерю можна подати багато цікавих страв — головне, щоб усе було зроблено щиро та з любов'ю.

Паста з томатами та базиліком

Інгредієнти:

Спагетті — 300 г

Помідори чері — 6 штучок

Звичайні помідори — 2 середніх

Базилік — 4 гілочки

Часник — 2 зубчики

Оливкова олія та спеції — до свого смаку

Приготування:

Для приготування соусу поклади звичайні помідори в окріп і потримай там кілька хвилин. Це допоможе вам легше зняти шкірку з них.

Нагрій на сковороді оливкову олію, подрібни туди часник (можна дрібно порізати). За кілька хвилин додай помідори. У сковороді їх потрібно добре потовкти до однорідної маси. Туди ж додай спеції на свій смак.

Далі поклади помідори чері в духовку на 10-15 хвилин за температури 160 градусів.

Відвари спагетті відповідно до інструкції на упаковці. Спагетті повинні вийти al dente, тому бажано проварити їх на пару хвилин менше від зазначеного часу.

Переклади спагетті в сковороду з томатами та перемішайте. Тушкуй 4 хвилини.

Перед подачею прикрась запеченими помідорами чері та базиліком. Зверху можна посипати твердим сиром.

[ + – ] Паста з томатами та базиліком Фото: Getty Images

Салат з вугром та медовим соусом

Інгредієнти:

Вугор копчений — 100 г

Помідори чері — 3 шт.

Салат Айсберг — 50 г

Горіхи кедрові — 30 г

Соєвий соус — 30 г

Мед — 30 г

Спеції — до свого смаку

Приготування:

Поріжте вугор невеликими шматочками.

Змішайте соєвий соус з медом та горіхами. Пропарюємо на водяній бані близько 4-5 хвилин. Додайте туди спеції та вугра.

Дрібно поріжте листя салату і додайте до вугра та соусу.

Туди ж додайте помідори. Можна їх запекти в духовці близько 10 хвилин на температурі 160 градусів.

Зверху можна трохи полити лимонним соусом.

[ + – ] Салат з вугра та медовим соусом Фото: Getty Images

Паппарделле з беконом та пармезаном

Інгредієнти:

Паппарделле — 300 г

Бекон — 180 г

Часник — 2 зубчики

Вершки 10% — 50 г

Помідори чері — 5 штук

Пармезан — 30 г

Приготування:

Для приготування соусу необхідно подрібнити часник і підсмажити його у краплі оливкової олії.

Далі ріжемо бекон тонкими довгими смужками та підсмажуємо його окремо 5-7 хвилин.

Вливаємо туди вершки та підсмажений раніше часник. Тушкуємо всю цю масу у вершках.

Помідори чері обсмажуємо на сковороді, де був часник. Підсмажуємо близько 4 хвилин.

Паралельно беремо спагетті-паппарделле та варимо на пару хвилин менше, ніж зазначено на упаковці.

Після цього додаємо паппарделле в вершки з беконом, розмішуємо і додаємо туди ж чері.

Перед подачею посипаємо натертим пармезаном

[ + – ] Папарделле з беконом та пармезаном Фото: Getty Images

М'ясо по-королівськи

Інгредієнти:

Свинина — 400 г

Печериці — 200 г

Картопля — 400 г

Цибуля ріпчаста — 150 г

Помідор — 200 г

Олія соняшникова — до свого смаку

Сіль, перець чорний мелений до свого смаку

Сир твердий — 200 г

Майонез — до смаку

Приготування:

Беремо свинячу вирізку і нарізаємо порційними шматочками, як на відбивні. Відбити, посолити та поперчити. Залишити для маринування на 20-25 хвилин.

Цибулю нарізати півкільцями. Печериці промити і висушити серветкою. Нарізати пластинками разом із ніжками.

Помідор розрізати навпіл, нарізати півкільцями. Картоплю очистити від шкірки, нарізати тонкими кільцями.

Взяти глибоку форму для запікання. На дно налити трохи олії. Покласти шматочки м'яса. Змастити майонезом і додати цибулю. Трохи підсолити та поперчити.

Викласти на цибулю кільця картоплі. Приправити сіллю та меленим перцем, додати майонез. Зверху покласти платівки грибів. Також трохи підсолити, намастити майонезом.

Додати півкільця помідорів. Посолити та додати майонез. Надішліть у гарячу духовку на 180°С. Запікати близько години. Наприкінці посипати натертим сиром.

[ + – ] М'ясо по-королівськи Фото: Скриншот

Феттуччіне з брокколі та креветками

Інгредієнти:

Феттуччіне — 300 г

Креветки — 200 г

Брокколі — 150 г

Вершки — 100 г

Спеції, оливкова олія — до свого смаку

Лимонний сік — до свого смаку

Приготування:

Очищені креветки підсмажуємо в оливковій олії близько 10 хвилин. Потім вливаємо вершки та додаємо спеції. Тушкуємо ще 5 хвилин.

Паралельно варимо феттуччіне до готовності, вказаної на упаковці. Паралельно варимо броколі: у киплячу воду додаємо порізані шматочки броколі. Час варіння — 4 хвилини.

Після — обсмажуємо броколі в оливковій олії близько 4 хвилин.

Далі змішуємо всі разом: феттуччіне, креветки, броколі та поливаємо невеликою кількістю лимонного соку.

[ + – ] Феттуччіне з брокколі та креветками Фото: Getty Images

Нагадаємо, рецепти найкращих десертів зі спиртним до Дня святого Валентина.