Їжа
Романтична вечеря для двох: 5 вишуканих та простих страв на день закоханих
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День святого Валентина — дуже романтичне свято, на яке з нетерпінням чекають усі закохані. Порадувати свою половинку в такий день допоможе вишукана та смачна вечеря.
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На романтичний сніданок чи вечерю можна подати багато цікавих страв — головне, щоб усе було зроблено щиро та з любов'ю.
Паста з томатами та базиліком
Інгредієнти:
- Спагетті — 300 г
- Помідори чері — 6 штучок
- Звичайні помідори — 2 середніх
- Базилік — 4 гілочки
- Часник — 2 зубчики
- Оливкова олія та спеції — до свого смаку
Приготування:
- Для приготування соусу поклади звичайні помідори в окріп і потримай там кілька хвилин. Це допоможе вам легше зняти шкірку з них.
- Нагрій на сковороді оливкову олію, подрібни туди часник (можна дрібно порізати). За кілька хвилин додай помідори. У сковороді їх потрібно добре потовкти до однорідної маси. Туди ж додай спеції на свій смак.
- Далі поклади помідори чері в духовку на 10-15 хвилин за температури 160 градусів.
- Відвари спагетті відповідно до інструкції на упаковці. Спагетті повинні вийти al dente, тому бажано проварити їх на пару хвилин менше від зазначеного часу.
- Переклади спагетті в сковороду з томатами та перемішайте. Тушкуй 4 хвилини.
- Перед подачею прикрась запеченими помідорами чері та базиліком. Зверху можна посипати твердим сиром.
Салат з вугром та медовим соусом
Інгредієнти:
- Вугор копчений — 100 г
- Помідори чері — 3 шт.
- Салат Айсберг — 50 г
- Горіхи кедрові — 30 г
- Соєвий соус — 30 г
- Мед — 30 г
- Спеції — до свого смаку
Приготування:
- Поріжте вугор невеликими шматочками.
- Змішайте соєвий соус з медом та горіхами. Пропарюємо на водяній бані близько 4-5 хвилин. Додайте туди спеції та вугра.
- Дрібно поріжте листя салату і додайте до вугра та соусу.
- Туди ж додайте помідори. Можна їх запекти в духовці близько 10 хвилин на температурі 160 градусів.
- Зверху можна трохи полити лимонним соусом.
Паппарделле з беконом та пармезаном
Інгредієнти:
- Паппарделле — 300 г
- Бекон — 180 г
- Часник — 2 зубчики
- Вершки 10% — 50 г
- Помідори чері — 5 штук
- Пармезан — 30 г
Приготування:
- Для приготування соусу необхідно подрібнити часник і підсмажити його у краплі оливкової олії.
- Далі ріжемо бекон тонкими довгими смужками та підсмажуємо його окремо 5-7 хвилин.
- Вливаємо туди вершки та підсмажений раніше часник. Тушкуємо всю цю масу у вершках.
- Помідори чері обсмажуємо на сковороді, де був часник. Підсмажуємо близько 4 хвилин.
- Паралельно беремо спагетті-паппарделле та варимо на пару хвилин менше, ніж зазначено на упаковці.
- Після цього додаємо паппарделле в вершки з беконом, розмішуємо і додаємо туди ж чері.
- Перед подачею посипаємо натертим пармезаном
М'ясо по-королівськи
Інгредієнти:
- Свинина — 400 г
- Печериці — 200 г
- Картопля — 400 г
- Цибуля ріпчаста — 150 г
- Помідор — 200 г
- Олія соняшникова — до свого смаку
- Сіль, перець чорний мелений до свого смаку
- Сир твердий — 200 г
- Майонез — до смаку
Приготування:
- Беремо свинячу вирізку і нарізаємо порційними шматочками, як на відбивні. Відбити, посолити та поперчити. Залишити для маринування на 20-25 хвилин.
- Цибулю нарізати півкільцями. Печериці промити і висушити серветкою. Нарізати пластинками разом із ніжками.
- Помідор розрізати навпіл, нарізати півкільцями. Картоплю очистити від шкірки, нарізати тонкими кільцями.
- Взяти глибоку форму для запікання. На дно налити трохи олії. Покласти шматочки м'яса. Змастити майонезом і додати цибулю. Трохи підсолити та поперчити.
- Викласти на цибулю кільця картоплі. Приправити сіллю та меленим перцем, додати майонез. Зверху покласти платівки грибів. Також трохи підсолити, намастити майонезом.
- Додати півкільця помідорів. Посолити та додати майонез. Надішліть у гарячу духовку на 180°С. Запікати близько години. Наприкінці посипати натертим сиром.
Феттуччіне з брокколі та креветками
Інгредієнти:
- Феттуччіне — 300 г
- Креветки — 200 г
- Брокколі — 150 г
- Вершки — 100 г
- Спеції, оливкова олія — до свого смаку
- Лимонний сік — до свого смаку
Приготування:
- Очищені креветки підсмажуємо в оливковій олії близько 10 хвилин. Потім вливаємо вершки та додаємо спеції. Тушкуємо ще 5 хвилин.
- Паралельно варимо феттуччіне до готовності, вказаної на упаковці. Паралельно варимо броколі: у киплячу воду додаємо порізані шматочки броколі. Час варіння — 4 хвилини.
- Після — обсмажуємо броколі в оливковій олії близько 4 хвилин.
- Далі змішуємо всі разом: феттуччіне, креветки, броколі та поливаємо невеликою кількістю лимонного соку.
Нагадаємо, рецепти найкращих десертів зі спиртним до Дня святого Валентина.