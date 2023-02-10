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Романтична вечеря для двох: 5 вишуканих та простих страв на день закоханих

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Фото: Getty Images | Романтична вечеря

День святого Валентина — дуже романтичне свято, на яке з нетерпінням чекають усі закохані. Порадувати свою половинку в такий день допоможе вишукана та смачна вечеря.

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На романтичний сніданок чи вечерю можна подати багато цікавих страв — головне, щоб усе було зроблено щиро та з любов'ю.

Паста з томатами та базиліком

Інгредієнти:

  • Спагетті — 300 г
  • Помідори чері — 6 штучок
  • Звичайні помідори — 2 середніх
  • Базилік — 4 гілочки
  • Часник — 2 зубчики
  • Оливкова олія та спеції — до свого смаку

Приготування:

  • Для приготування соусу поклади звичайні помідори в окріп і потримай там кілька хвилин. Це допоможе вам легше зняти шкірку з них.
  • Нагрій на сковороді оливкову олію, подрібни туди часник (можна дрібно порізати). За кілька хвилин додай помідори. У сковороді їх потрібно добре потовкти до однорідної маси. Туди ж додай спеції на свій смак.
  • Далі поклади помідори чері в духовку на 10-15 хвилин за температури 160 градусів.
  • Відвари спагетті відповідно до інструкції на упаковці. Спагетті повинні вийти al dente, тому бажано проварити їх на пару хвилин менше від зазначеного часу.
  • Переклади спагетті в сковороду з томатами та перемішайте. Тушкуй 4 хвилини.
  • Перед подачею прикрась запеченими помідорами чері та базиліком. Зверху можна посипати твердим сиром.
Паста з томатами та базиліком Fullscreen
Паста з томатами та базиліком
Фото: Getty Images

Салат з вугром та медовим соусом

Інгредієнти:

  • Вугор копчений — 100 г
  • Помідори чері — 3 шт.
  • Салат Айсберг — 50 г
  • Горіхи кедрові — 30 г
  • Соєвий соус — 30 г
  • Мед — 30 г
  • Спеції — до свого смаку

Приготування:

  • Поріжте вугор невеликими шматочками.
  • Змішайте соєвий соус з медом та горіхами. Пропарюємо на водяній бані близько 4-5 хвилин. Додайте туди спеції та вугра.
  • Дрібно поріжте листя салату і додайте до вугра та соусу.
  • Туди ж додайте помідори. Можна їх запекти в духовці близько 10 хвилин на температурі 160 градусів.
  • Зверху можна трохи полити лимонним соусом.
Салат з вугра та медовим соусом Fullscreen
Салат з вугра та медовим соусом
Фото: Getty Images

Паппарделле з беконом та пармезаном

Інгредієнти:

  • Паппарделле — 300 г
  • Бекон — 180 г
  • Часник — 2 зубчики
  • Вершки 10% — 50 г
  • Помідори чері — 5 штук
  • Пармезан — 30 г

Приготування:

  • Для приготування соусу необхідно подрібнити часник і підсмажити його у краплі оливкової олії.
  • Далі ріжемо бекон тонкими довгими смужками та підсмажуємо його окремо 5-7 хвилин.
  • Вливаємо туди вершки та підсмажений раніше часник. Тушкуємо всю цю масу у вершках.
  • Помідори чері обсмажуємо на сковороді, де був часник. Підсмажуємо близько 4 хвилин.
  • Паралельно беремо спагетті-паппарделле та варимо на пару хвилин менше, ніж зазначено на упаковці.
  • Після цього додаємо паппарделле в вершки з беконом, розмішуємо і додаємо туди ж чері.
  • Перед подачею посипаємо натертим пармезаном
Папарделле з беконом та пармезаном Fullscreen
Папарделле з беконом та пармезаном
Фото: Getty Images

М'ясо по-королівськи

Інгредієнти:

  • Свинина — 400 г
  • Печериці — 200 г
  • Картопля — 400 г
  • Цибуля ріпчаста — 150 г
  • Помідор — 200 г
  • Олія соняшникова — до свого смаку
  • Сіль, перець чорний мелений до свого смаку
  • Сир твердий — 200 г
  • Майонез — до смаку

Приготування:

  • Беремо свинячу вирізку і нарізаємо порційними шматочками, як на відбивні. Відбити, посолити та поперчити. Залишити для маринування на 20-25 хвилин.
  • Цибулю нарізати півкільцями. Печериці промити і висушити серветкою. Нарізати пластинками разом із ніжками.
  • Помідор розрізати навпіл, нарізати півкільцями. Картоплю очистити від шкірки, нарізати тонкими кільцями.
  • Взяти глибоку форму для запікання. На дно налити трохи олії. Покласти шматочки м'яса. Змастити майонезом і додати цибулю. Трохи підсолити та поперчити.
  • Викласти на цибулю кільця картоплі. Приправити сіллю та меленим перцем, додати майонез. Зверху покласти платівки грибів. Також трохи підсолити, намастити майонезом.
  • Додати півкільця помідорів. Посолити та додати майонез. Надішліть у гарячу духовку на 180°С. Запікати близько години. Наприкінці посипати натертим сиром.
М'ясо по-королівськи Fullscreen
М'ясо по-королівськи
Фото: Скриншот

Феттуччіне з брокколі та креветками

Інгредієнти:

  • Феттуччіне — 300 г
  • Креветки — 200 г
  • Брокколі — 150 г
  • Вершки — 100 г
  • Спеції, оливкова олія — до свого смаку
  • Лимонний сік — до свого смаку

Приготування:

  • Очищені креветки підсмажуємо в оливковій олії близько 10 хвилин. Потім вливаємо вершки та додаємо спеції. Тушкуємо ще 5 хвилин.
  • Паралельно варимо феттуччіне до готовності, вказаної на упаковці. Паралельно варимо броколі: у киплячу воду додаємо порізані шматочки броколі. Час варіння — 4 хвилини.
  • Після — обсмажуємо броколі в оливковій олії близько 4 хвилин.
  • Далі змішуємо всі разом: феттуччіне, креветки, броколі та поливаємо невеликою кількістю лимонного соку.
Феттуччіне з брокколі та креветками Fullscreen
Феттуччіне з брокколі та креветками
Фото: Getty Images

Нагадаємо, рецепти найкращих десертів зі спиртним до Дня святого Валентина.