Аффирмации на любовь: как привлечь к себе успех в личной жизни

Аффирмации — это посыл к вселенной, определенные формулы, повторение которых помогает материализовать желаемое. Аффирмации на любовь определенного человека могут помочь вам построить счастливые отношения. Психологи говорят, что аффирмации на любовь открывают в человеке принятие партнера в его жизнь. Как и что именно нужно произносить — рассказываем.

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Все, что вы говорите, нужно делать не автоматически, а проживая каждое слово и представляя то, что вы произносите. К примеру, если вы говорите, что вы любимы и получаете много внимания, вы должны представить конкретные действия, которые доказывают вам любовь и внимание партнера.

Повторять аффирмации нужно вслух каждый день (лучше всего перед сном и утром), желательно не один раз. Убедитесь, что вы наедине, и четко, громко и уверенно произносите аффирмацию, чтобы посыл был четким.

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