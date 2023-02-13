Афірмації на кохання: як залучити до себе успіх в особистому житті

Афірмації — це посилання до всесвіту, певні формули, повторення яких допомагає матеріалізувати бажане. Афірмації на кохання певної людини можуть допомогти вам побудувати щасливі стосунки. Психологи кажуть, що афірмації на кохання відкривають у людині прийняття партнера у його життя. Як і що саме потрібно вимовляти – розповідаємо.

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Як працюють афірмації на кохання та щастя

Все, що ви кажете, потрібно робити не автоматично, а проживаючи кожне слово і представляючи те, що ви вимовляєте. Наприклад, якщо ви кажете, що ви кохані і отримуєте багато уваги, ви повинні подати конкретні дії, які доводять вам любов та увагу партнера.

Повторювати афірмації потрібно вголос кожного дня (найкраще перед сном та вранці), бажано не один раз. Переконайтеся, що ви наодинці, і чітко, голосно і впевнено вимовляйте афірмацію, щоб посил був чітким.

Афірмації на кохання (для жінок)

Ось топ найпопулярніших фраз, які потрібно повторювати для того, щоб налагодити особисте життя