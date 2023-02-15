Стиль жизни
15 февраля 2023 года: Сретение Господне - что сегодня нельзя делать
47
Сегодня нельзя делать что-то по дому и плакать.
Related video
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает – Сретение Господне. Христиане чтят этот праздник еще с IV века.
Слово "стретение" переводится со старославянского языка как "встреча", которую посвящали Иисусу Христу с праведником Симеоном, который и признал 40-дневного младенца Мессией.
Что нельзя делать 14 февраля:
- делать любую работу;
- шить и вышивать;
- употреблять нецензурную лексику;
- плакать и горевать.
Народные приметы и поверья:
- утром снег — к урожаю ранних хлебов;
- снег — к дождливой весне;
- капель предвещает урожай пшеницы;
- если небо беззвездно — весна заплачет поздно.
- кур кормить овсом — весной и летом быть с яйцом.
День ангела празднуют:
Василий.
Родились сегодня:
- 1564 — Галилео Галилей, итальянский философ, физик и астроном.
А также в этот день:
- 1574 год – во Львове Иван Федоров издает первую печатную книгу на современных украинских землях, которая называется "Апостол";
- 1926 год – была произнесена самая длинная в истории парламентская речь (депутат Мартинсон в парламенте Эстонии потратил на нее 11 часов);
- 1946 год – официально объявляют о создании ENIAC – это был первый электронный компьютер в мире;
- 1969 год – впервые осуществлено искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.