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Стиль жизни

15 февраля 2023 года: Сретение Господне - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя делать что-то по дому и плакать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает – Сретение Господне. Христиане чтят этот праздник еще с IV века.

Слово "стретение" переводится со старославянского языка как "встреча", которую посвящали Иисусу Христу с праведником Симеоном, который и признал 40-дневного младенца Мессией.

Что нельзя делать 14 февраля:

  • делать любую работу;
  • шить и вышивать;
  • употреблять нецензурную лексику;
  • плакать и горевать.

Народные приметы и поверья:

  • утром снег — к урожаю ранних хлебов;
  • снег — к дождливой весне;
  • капель предвещает урожай пшеницы;
  • если небо беззвездно — весна заплачет поздно.
  • кур кормить овсом — весной и летом быть с яйцом.

День ангела празднуют:

Василий.

Родились сегодня:

  • 1564 — Галилео Галилей, итальянский философ, физик и астроном.

А также в этот день:

  • 1574 год – во Львове Иван Федоров издает первую печатную книгу на современных украинских землях, которая называется "Апостол";
  • 1926 год – была произнесена самая длинная в истории парламентская речь (депутат Мартинсон в парламенте Эстонии потратил на нее 11 часов);
  • 1946 год – официально объявляют о создании ENIAC – это был первый электронный компьютер в мире;
  • 1969 год – впервые осуществлено искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.