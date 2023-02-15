Стиль життя
15 лютого 2023 року: Стрітення Господнє — що сьогодні не можна робити
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Сьогодні не можна займатися домашніми справами і плакати.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква відзначає – Стрітення Господнє. Християни вшановують це свято ще з IV століття.
Слово "стрітення" перекладається зі старослов'янської мови як "зустріч", яку присвячували Ісусу Христу з праведником Симеоном, який і визнав 40-денне немовля Месією.
Що не можна робити 14 лютого:
- робити будь-яку роботу;
- шити та вишивати;
- використовувати нецензурну лексику;
- плакати і сумувати.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці сніг — до врожаю раннього хліба;
- сніг — до дощової весни;
- краплина віщує врожай пшениці;
- якщо небо беззоре — весна заплаче пізно.
- курей годувати вівсом — навесні та влітку бути з яйцем.
День ангела святкують:
Василь.
Народилися сьогодні:
- 1564 — Галілео Галілей, італійський філософ, фізик та астроном.
А також у цей день:
- 1574 – у Львові Іван Федоров видає першу друковану книгу на сучасних українських землях, яка називається "Апостол";
- 1926 рік – була сказана найдовша в історії парламентська мова (депутат Мартінсон у парламенті Естонії витратив на неї 11 годин);
- 1946 – офіційно оголошують про створення ENIAC – це був перший електронний комп'ютер у світі;
- 1969 — вперше здійснено штучне запліднення людської яйцеклітини.