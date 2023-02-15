15 лютого 2023 року: Стрітення Господнє — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна займатися домашніми справами і плакати.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає – Стрітення Господнє. Християни вшановують це свято ще з IV століття.

Слово "стрітення" перекладається зі старослов'янської мови як "зустріч", яку присвячували Ісусу Христу з праведником Симеоном, який і визнав 40-денне немовля Месією.

Що не можна робити 14 лютого:

робити будь-яку роботу;

шити та вишивати;

використовувати нецензурну лексику;

плакати і сумувати.

Народні прикмети та повір'я:

вранці сніг — до врожаю раннього хліба;

сніг — до дощової весни;

краплина віщує врожай пшениці;

якщо небо беззоре — весна заплаче пізно.

курей годувати вівсом — навесні та влітку бути з яйцем.

День ангела святкують:

Василь.

Народилися сьогодні:

1564 — Галілео Галілей, італійський філософ, фізик та астроном.

А також у цей день: