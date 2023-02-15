Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

15 лютого 2023 року: Стрітення Господнє — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна займатися домашніми справами і плакати.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає – Стрітення Господнє. Християни вшановують це свято ще з IV століття.

Слово "стрітення" перекладається зі старослов'янської мови як "зустріч", яку присвячували Ісусу Христу з праведником Симеоном, який і визнав 40-денне немовля Месією.

Що не можна робити 14 лютого:

  • робити будь-яку роботу;
  • шити та вишивати;
  • використовувати нецензурну лексику;
  • плакати і сумувати.

Народні прикмети та повір'я:

  • вранці сніг — до врожаю раннього хліба;
  • сніг — до дощової весни;
  • краплина віщує врожай пшениці;
  • якщо небо беззоре — весна заплаче пізно.
  • курей годувати вівсом — навесні та влітку бути з яйцем.

День ангела святкують:

Василь.

Народилися сьогодні:

  • 1564 — Галілео Галілей, італійський філософ, фізик та астроном.

А також у цей день:

  • 1574 – у Львові Іван Федоров видає першу друковану книгу на сучасних українських землях, яка називається "Апостол";
  • 1926 рік – була сказана найдовша в історії парламентська мова (депутат Мартінсон у парламенті Естонії витратив на неї 11 годин);
  • 1946 – офіційно оголошують про створення ENIAC – це був перший електронний комп'ютер у світі;
  • 1969 — вперше здійснено штучне запліднення людської яйцеклітини.