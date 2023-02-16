5 самых сексуальных мужских имен

Сексуальность человека определяется многими факторами, немалую роль отыгрывает имя. Мало того, что его значение влияет на привлекательность и поведение человека, так еще и фонетические особенности могут повлиять.

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Какие мужские имена считаются самыми сексуальными?

Ученые полагают, что сексуальную энергию несут мужские имена, имеющие буквы "А", "М", "Л" и "Р" . Эти буквы придают именам нужную окраску, делают их мужественными и волевыми, и сексуально привлекательными.

Одними из самых сексуальных имен считаются: Александр, Максим, Герман, Кирилл и Павел.

Александр (а также форма Алекс) — по своему характеру он любит и умеет производить впечатление, что и дает эму этот мощный сексуальный шарм.

Максим (а также форма Макс) — обладатель этого имени очень упрямый, вспыльчивый и страстный.

Герман — это душа компания, интересный и коммуникабельный, а также тщательно следит за своим внешним видом, что повышает его сексуальность в разы.

Кирилл — спортивный и уверенный в человек, дисциплинированный и амбициозный. Он знает, как привлечь к себе внимание в любой ситуации.

Павел — главная фишка обладателя этого имени — интеллект и чувство юмора. А это во многом залог сексуальности.

Источник: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic

Также "Фокус" писал про 5 женских имен с сильной энергетикой: https://focus.ua/lifestyle/550134-5-zhenskih-imen-s-silnoy-energetikoy