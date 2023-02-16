Рейтинг сухих кормов для собак супер-премиум класса 2022

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Сухой корм для собак имеет множество достоинств – его удобно использовать, легко дозировать, можно продолжительное время хранить после вскрытия упаковки, собак привлекает хрустящая текстура, к тому же гранулы помогают очищать зубы от налета. Порция сухого корма обходится дешевле, чем порция влажного того же бренда и класса. Сухие корма отличаются высокой концентрацией питательных веществ, производители предлагают множество вкусов. Широта ассортимента, разнообразие радует, но и приводит в замешательство – чем корма различаются между собой, как выбрать сухой корм для собаки, на что обратить внимание? Какой сухой корм для собак лучше? Ответить на эти вопросы поможет рейтинг кормов для собак супер-премиум класса с разбором состава.

Какие сухие корма для собак существуют

Сухие корма для собак подразделяются на классы, линейки по множеству критериев:

возраст . Существуют корма для щенков, юниоров, взрослых и пожилых собак, а также рационы, которые можно использовать в качестве первого прикорма (Starter);

. Существуют корма для щенков, юниоров, взрослых и пожилых собак, а также рационы, которые можно использовать в качестве первого прикорма (Starter); порода . Большинство производителей выпускает корма для собак разных размеров – миниатюрных, малых, средних, крупных и гигантских. У некоторых брендов есть корма для конкретных пород, они разрабатываются с учетом породной склонности к определенным заболеваниям, особенностей зубного ряда;

. Большинство производителей выпускает корма для собак разных размеров – миниатюрных, малых, средних, крупных и гигантских. У некоторых брендов есть корма для конкретных пород, они разрабатываются с учетом породной склонности к определенным заболеваниям, особенностей зубного ряда; уровень активности . Для малоподвижных собак подойдут корма Light, для умеренно активных – Normal, а лучший сухой корм для собак, которые подвергаются значительным физическим нагрузкам (рабочих, служебных), – Active;

. Для малоподвижных собак подойдут корма Light, для умеренно активных – Normal, а лучший сухой корм для собак, которые подвергаются значительным физическим нагрузкам (рабочих, служебных), – Active; потребности, связанные с состоянием здоровья, особенностями организма . Базовые корма подойдут для здоровых собак со стандартными потребностями, специализированные (профилактические) – для здоровых, но уязвимых, с особыми потребностями: чувствительным пищеварением и/или кожей, склонных к ожирению и т. п. Питомцам с острыми или хроническими заболеваниями необходимы лечебные корма, которые должен подбирать ветеринарный специалист;

. Базовые корма подойдут для здоровых собак со стандартными потребностями, специализированные (профилактические) – для здоровых, но уязвимых, с особыми потребностями: чувствительным пищеварением и/или кожей, склонных к ожирению и т. п. Питомцам с острыми или хроническими заболеваниями необходимы лечебные корма, которые должен подбирать ветеринарный специалист; особенности состава . Существуют гипоаллергенные, беззерновые или низкозерновые корма для собак с гиперчувствительностью или индивидуальной непереносимостью определенных продуктов. Отдельного упоминания заслуживают корма из деликатесных продуктов, с оригинальными сочетаниями вкусов для питомцев-гурманов;

. Существуют гипоаллергенные, беззерновые или низкозерновые корма для собак с гиперчувствительностью или индивидуальной непереносимостью определенных продуктов. Отдельного упоминания заслуживают корма из деликатесных продуктов, с оригинальными сочетаниями вкусов для питомцев-гурманов; класс (ценовая категория). Самые дешевые корма относятся к классу эконом (стандарт), за ним следуют классы премиум, супер-премиум и холистик.

Как выбрать корм для собаки

Прежде всего, корм должен соответствовать возрасту, породе, образу жизни и потребностям собаки. Вся необходимая информация содержится в полном названии корма, а при выборе в интернет-магазине можно воспользоваться системой фильтров, чтоб сузить круг поиска. Лучший сухой корм для собак – корм класса супер-премиум или холистик. Такие рационы соответствуют строгим стандартам качества, сбалансированы с учетом физиологии собак, изготавливаются из отборного органического сырья, обогащаются полезными для здоровья добавками. Также в ТОП сухих кормов для собак часто попадают корма класса премиум – для их изготовления используется качественное, но более дешевое сырье, и набор добавок скромнее.

А как выбрать сухой корм для собаки, если производитель не указывает его класс? Самый надежный способ – внимательно изучить состав. Качественный корм должен соответствовать таким требованиям:

состав детализирован, указано происхождение продуктов (виды мяса, зерновых), % содержание основных ингредиентов;

источником углеводов, растительного белка служат ценные легкоусвояемые зерновые (рис, кукуруза), которые используются в форме цельных зерен, или бобовые, картофель. Пшеничная, кукурузная клейковина (глютен), мука – ингредиенты нежелательные (а в гипоаллергенных кормах и профилактических рационах для собак с чувствительным пищеварением – недопустимые). Они плохо перевариваются и усваиваются большинством собак, могут вызвать расстройства пищеварения, аллергию;

в составе есть жиры птицы, рыбы (самый ценный – лососевый), животных. Растительные масла тоже богаты омега-кислотами, но усваиваются собаками хуже, поэтому не должны быть единственным, основным источником жиров в корме;

богатый набор витаминов, минералов, наличие других функциональных добавок и вспомогательных ингредиентов для здорового пищеварения, укрепления иммунитета и пр.;

отсутствие искусственных технологических добавок – консервантов, антиоксидантов, красителей, ароматизаторов.

Рейтинг сухих кормов для собак супер-премиум класса 2022

В рейтинг кормов для собак супер-премиум класса включены сухие корма, предназначенные для взрослых собак средних пород или всех пород с базовыми потребностями, стандартным уровнем активности.

Корм для собак супер-премиум класса Josera Dog Festival 26/16

Josera – немецкий бренд кормов для собак, кошек и сельскохозяйственных животных, Качество сырья и готовых кормов Josera контролируется собственной аккредитованной лабораторией.

Корм Josera Dog Festival 26/16 для собак всех пород содержит:

дегидратированное мясо домашней птицы (% и вид не указаны), лосося (6%), высушенную печень домашней птицы;

рис, кукурузу, картофельный крахмал;

жир домашней птицы;

свекольную мякоть;

дрожжи (не конкретизировано, какие);

корень цикория – источник инулина (пребиотика ФОС);

высушенное мясо новозеландского моллюска – источник гликозамингликанов (ГАГ) для здоровья суставов;

богатый набор витаминов, минералов;

антиоксидант – экстракт токоферола природного происхождения.

Интересная особенность корма – в хрустящие крокеты интегрирован порошковый соус, который делает вкус особо привлекательным как при поедании в сухом виде, так и при размачивании водой.

Корм для собак супер-премиум класса Optimeal Dog Adult Medium

Optimeal – украинский бренд кормов супер-премиум и холистик с 10-летней историей. Рецептуры кормов этого бренда разрабатываются с участием ветеринарных специалистов, экологически чистое сырье поставляется из разных стран, а производство осуществляется по швейцарской технологии. Все корма Optimeal сертифицированы по ISO 22000 и одобрены Всеукраинской гильдией ветеринаров.

Корм Optimeal Dog Adult Medium для средних пород содержит:

не менее 30% дегидратированной индейки, 5% свежей мякоти индейки;

кукурузу, рис;

жир птицы, масло лосося (2%), масло огуречника (0,1%);

мякоть свеклы;

семя льна;

пивные дрожжи (источник витаминов В, пребиотиков МОС);

комплекс Immunity Support Mix – иммуностимуляторы бета-глюканы (MacroGard), пребиотики МОС (Actigen), травы и ягоды, которые служат источником натуральных витаминов;

витаминно-минеральную добавку, аминокислоту таурин;

экстракт токоферола природного происхождения (на основе розмарина) – натуральный антиоксидант.

Производитель кормов Optimeal помимо общего содержания белка указывает долю белков животного происхождения (именно они наиболее важны для собак, соответствуют их потребностям). В корме Optimeal Dog Adult Medium животные протеины составляют 84,53% от общего содержания белка. Корм содержит дегидрированное и свежее мясо. Высушивание (дегидратация) – способ переработки, который часто используется для добавления мяса в корма, а технология Fresh Meat Technology обеспечивает максимальную сохранность ценных веществ, полезных свойств мяса.

Корм для собак супер-премиум класса Royal Canin Medium Adult

Royal Canin – бренд, зарегистрированный во Франции в 1968 году, корма производятся в разных странах. Производитель предлагает разветвленную линейку базовых и профилактических кормов для собак разных пород, возрастных категорий, также в ассортименте представлены лечебные корма. Рецептуры кормов разрабатываются на основе научных исследований, продукты закупаются у проверенных поставщиков.

Корм Royal Canin Medium Adult для средних пород содержит:

дегидратированные протеины мяса птицы (%, вид птицы не указаны), свинины (% не указан);

кукурузу (муку и зерно), пшеницу (муку и зерно);

животные жиры, рыбий жир, соевое масло;

свекольную мякоть;

дрожжи и их частицы, гидролизат дрожжей (источник МОС);

витамины, минералы;

консерванты, антиоксиданты (происхождение не указано).

Вместо мяса, свежего или дегидрированого, все корма Royal Canin содержат дегидрированные протеины. Производитель характеризует эти ингредиенты термином "L.I.P." (введен специалистами Royal Canin, означает, что протеины отбираются по принципу максимальной усвояемости). Минус заключается в том, что дегидрированный протеин – продукт глубокой переработки, при которой разрушаются многие ценные вещества.

Сравнение рационов, включенных в рейтинг кормов для собак супер-премиум класса

Отзывы покупателей о сухих кормах для собак супер-премиум класса

Отзыв о корме Josera Dog Festival 26/16:

"Единственный корм, который у нас задержался. Собаке нравится."

Отзыв о корме Optimeal Dog Adult Medium:

"Укрепляет мышечный корсет "опасной зверюги" и напитывает витаминами и минералами. Хороший корм с адекватным составом"

Отзыв о корме Royal Canin Medium Adult:

"Брали впервые, подошел идеально, ест с удовольствием. Рекомендую."

Рейтинг сухих кормов для собак поможет сделать правильный выбор

Однозначно сказать, какой сухой корм для собак лучше, невозможно, это зависит от возраста, породы, состояния здоровья, вкусовых предпочтений и множества других факторов. Но есть и общие требования, которым должен отвечать качественный сухой корм для собак – сбалансированный состав, высокое содержание мяса (мясных ингредиентов), наличие витаминов, минералов и других полезных для здоровья добавок. Помогут выбрать сухой корм для собак рейтинги, отзывы покупателей, рекомендации ветеринаров. Но перед покупкой важно лично изучить состав, убедиться, что корм содержит все необходимые вашему питомцу питательные вещества, что все его ингредиенты полезны для здоровья.