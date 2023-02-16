Рейтинг сухих кормів для собак супер-преміум класу 2022

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Сухий корм для собак має безліч переваг – його зручно використовувати, легко дозувати, можна тривалий час зберігати після відкриття упаковки, собак приваблює хрустка текстура, до того ж гранули допомагають очищати зуби від нальоту. Порція сухого корму обходиться дешевше, ніж порція вологого того ж бренду та класу. Сухі корми відрізняються високою концентрацією поживних речовин, виробники пропонують безліч смаків. Широта асортименту, різноманітність радує, але спонукає до роздумів: чим корми розрізняються між собою, як вибрати сухий корм для собаки, на що звернути увагу? Який сухий корм для собак краще? Відповісти на ці питання допоможе рейтинг кормів для собак супер-преміум класу з розбором складу.

Які сухі корми для собак існують

Сухі корми для собак поділяються на класи, лінійки за безліччю критеріїв:

вік . Існують корми для цуценят, юніорів, дорослих і літніх собак, а також раціони, які можна використовувати в якості першого прикорму (Starter);

. Існують корми для цуценят, юніорів, дорослих і літніх собак, а також раціони, які можна використовувати в якості першого прикорму (Starter); порода . Більшість виробників випускає корми для собак різних розмірів – мініатюрних, малих, середніх, великих і гігантських. У деяких брендів є корми для конкретних порід, вони розробляються з урахуванням породної схильності до певних захворювань, особливостей зубного ряду;

. Більшість виробників випускає корми для собак різних розмірів – мініатюрних, малих, середніх, великих і гігантських. У деяких брендів є корми для конкретних порід, вони розробляються з урахуванням породної схильності до певних захворювань, особливостей зубного ряду; рівень активності . Для малорухливих собак підійдуть корми Light, для помірно активних – Normal, а кращий сухий корм для собак, які піддаються значним фізичним навантаженням (робочих, службових), – Active;

. Для малорухливих собак підійдуть корми Light, для помірно активних – Normal, а кращий сухий корм для собак, які піддаються значним фізичним навантаженням (робочих, службових), – Active; потреби, пов'язані зі станом здоров'я, особливостями організму . Базові корми підійдуть для здорових собак зі стандартними потребами, спеціалізовані (профілактичні) – для здорових, але вразливих, з особливими потребами: чутливим травленням і/або шкірою, схильних до ожиріння тощо. Вихованцям з гострими або хронічними захворюваннями необхідні лікувальні корми, які повинен підбирати ветеринарний фахівець;

. Базові корми підійдуть для здорових собак зі стандартними потребами, спеціалізовані (профілактичні) – для здорових, але вразливих, з особливими потребами: чутливим травленням і/або шкірою, схильних до ожиріння тощо. Вихованцям з гострими або хронічними захворюваннями необхідні лікувальні корми, які повинен підбирати ветеринарний фахівець; особливості складу . Існують гіпоалергенні, беззернові або низькозернові корми для собак з гіперчутливістю або індивідуальною непереносимістю певних продуктів. На окрему згадку заслуговують корми з делікатесних продуктів, з оригінальними поєднаннями смаків для вихованців-гурманів;

. Існують гіпоалергенні, беззернові або низькозернові корми для собак з гіперчутливістю або індивідуальною непереносимістю певних продуктів. На окрему згадку заслуговують корми з делікатесних продуктів, з оригінальними поєднаннями смаків для вихованців-гурманів; клас (цінова категорія). Найдешевші корми відносяться до класу економ (стандарт), далі йдують класи преміум, супер-преміум і холістік.

Як вибрати корм для собаки

Перш за все, корм повинен відповідати віку, породі, способу життя та потребам собаки. Вся необхідна інформація міститься в повній назві корму, а при виборі в інтернет-магазині можна скористатися системою фільтрів, щоб звузити коло пошуку. Кращий сухий корм для собак – корм класу супер-преміум або холістік. Такі раціони відповідають суворим стандартам якості, збалансовані з урахуванням фізіології собак, виготовляються з добірної органічної сировини, збагачуються корисними для здоров'я добавками. Також в ТОП сухих кормів для собак часто потрапляють корми класу преміум – для їх виготовлення використовують якісну, але більш дешеву сировину, і набір добавок скромніше.

А як вибрати сухий корм для собаки, якщо виробник не вказує його клас? Найнадійніший спосіб – уважно вивчити склад. Якісний корм повинен відповідати таким вимогам:

склад деталізований, вказано походження продуктів (види м'яса, зернових), % вміст основних інгредієнтів;

джерелом вуглеводів, рослинного білка служать цінні легкозасвоювані зернові (рис, кукурудза), які використовуються у формі цільних зерен, або бобові, картопля. Пшенична, кукурудзяна клейковина (глютен), борошно – інгредієнти небажані (а в гіпоалергенних кормах і профілактичних раціонах для собак з чутливим травленням – неприпустимі). Вони погано перетравлюються та засвоюються більшістю собак, можуть викликати розлади травлення, алергію;

у складі є жири птиці, риби (найцінніший – лососевий), тварин. Рослинні олії теж багаті на омега-кислоти, але засвоюються собаками гірше, тому не повинні бути єдиним, основним джерелом жирів у кормі;

багатий набір вітамінів, мінералів, наявність інших функціональних добавок і допоміжних інгредієнтів для здорового травлення, зміцнення імунітету тощо;

відсутність штучних технологічних добавок – консервантів, антиоксидантів, барвників, ароматизаторів.

Рейтинг сухих кормів для собак супер-преміум класу 2022

У рейтинг кормів для собак супер-преміум класу включені сухі корми, призначені для дорослих собак середніх порід або всіх порід з базовими потребами, стандартним рівнем активності.

Корм для собак супер-преміум класу Josera Dog Festival 26/16

Josera – німецький бренд кормів для собак, кішок і сільськогосподарських тварин, якість сировини та готових кормів Josera контролюється власною акредитованою лабораторією.

Корм Josera Dog Festival 26/16 для собак усіх порід містить:

дегідратоване м'ясо свійської птиці (% і вид не вказані), лосося (6%), висушену печінку свійської птиці;

рис, кукурудзу, картопляний крохмаль;

жир свійської птиці;

бурякову м'якоть;

дріжджі (не конкретизовано, які);

корінь цикорію – джерело інуліну (пребіотика ФОС);

висушене м'ясо новозеландського молюска – джерело глікозамінгліканів (ГАГ) для здоров'я суглобів;

багатий набір вітамінів, мінералів;

антиоксидант – екстракт токоферолу природного походження.

Цікава особливість корму – до хрустких крокет інтегрований порошковий соус, який робить смак особливо привабливим як при поїданні в сухому вигляді, так і при розмочуванні водою.

Корм для собак супер-преміум класу Optimeal Dog Adult Medium

Optimeal – український бренд кормів супер-преміум і холістік з 10-річною історією. Рецептури кормів цього бренду розробляються за участю ветеринарних фахівців, екологічно чиста сировина поставляється з різних країн, а виробництво здійснюється за швейцарською технологією. Всі корми Optimeal сертифіковані за ISO 22000 і схвалені Всеукраїнською гільдією ветеринарів.

Корм Optimeal Dog Adult Medium для середніх порід містить:

не менше 30% дегідратованої індички, 5% свіжої м'якоті індички;

кукурудзу, рис;

жир птиці, масло лосося (2%), масло огірочника (0,1%);

м'якоть буряка;

насіння льону;

пивні дріжджі (джерело вітамінів В, пребіотиків МОС);

комплекс Immunity Support Mix – імуностимулятори бета-глюкани (MacroGard), пребіотики МОС (Actigen), трави та ягоди, які служать джерелом натуральних вітамінів;

вітамінно-мінеральну добавку, амінокислоту таурин;

екстракт токоферолу природного походження (на основі розмарину) – натуральний антиоксидант.

Виробник кормів Optimeal крім загального вмісту білка вказує частку білків тваринного походження (саме вони найбільш важливі для собак, відповідають їх потребам). У кормі Optimeal Dog Adult Medium тваринні протеїни складають 84,53% від загального вмісту білка. Корм містить дегідроване та свіже м'ясо. Висушування (дегідратація) – спосіб переробки, який часто використовується для додавання м'яса в корми, а технологія Fresh Meat Technology забезпечує максимальне збереження цінних речовин, корисних властивостей м'яса.

Корм для собак супер-преміум класу Royal Canin Medium Adult

Royal Canin – бренд, зареєстрований у Франції в 1968 році, корми виробляються в різних країнах. Виробник пропонує розгалужену лінійку базових і профілактичних кормів для собак різних порід, вікових категорій, також в асортименті представлені лікувальні корми. Рецептури кормів розробляються на основі наукових досліджень, продукти закуповуються у перевірених постачальників.

Корм Royal Canin Medium Adult для середніх порід містить:

дегідратовані протеїни м'яса птиці (%, вид птиці не вказані), свинини (% не вказано);

кукурудзу (борошно і зерно), пшеницю (борошно і зерно);

тваринні жири, риб'ячий жир, соєву олію;

бурякову м'якоть;

дріжджі та їх частинки, гідролізат дріжджів (джерело МОС);

вітаміни, мінерали;

консерванти, антиоксиданти (походження не вказано).

Замість м'яса, свіжого або дегідрованого, всі корми Royal Canin містять дегідровані протеїни. Виробник характеризує ці інгредієнти терміном "L. I. P." (введений фахівцями Royal Canin, означає, що протеїни відбираються за принципом максимальної засвоюваності). Мінус полягає в тому, що дегідрований протеїн – продукт глибокої переробки, при якій руйнується багато цінних речовин.

Порівняння раціонів, включених до рейтингу кормів для собак супер-преміум класу

Відгуки покупців про сухих кормах для собак супер-преміум класу

Відгук про корм Josera Dog Festival 26/16:

"Єдиний корм, який у нас затримався. Собаці подобається."

Відгук про корм Optimeal Dog Adult Medium:

"Зміцнює м'язовий корсет "небезпечної звірюги" та насичує вітамінами та мінералами. Хороший корм з адекватним складом"

Відгук про корм Royal Canin Medium Adult:

"Брали вперше, підійшов ідеально, їсть із задоволенням. Рекомендую."

Рейтинг сухих кормів для собак допоможе зробити правильний вибір

Однозначно сказати, який сухий корм для собак краще, неможливо, це залежить від віку, породи, стану здоров'я, смакових уподобань і безлічі інших факторів. Але є і загальні вимоги, яким повинен відповідати якісний сухий корм для собак – збалансований склад, високий вміст м'яса (м'ясних інгредієнтів), наявність вітамінів, мінералів та інших корисних для здоров'я добавок. Допоможуть вибрати сухий корм для собак рейтинги, відгуки покупців, рекомендації ветеринарів. Але перед покупкою важливо особисто вивчити склад, переконатися, що корм містить усі необхідні вашому вихованцеві поживні речовини, що всі його інгредієнти корисні для здоров'я.