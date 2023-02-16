Уникальные кадры первого погружения к затонувшему "Титанику" показали в Сети (видео)

Впервые "Титаник" был обнаружен в Северной Атлантике на глубине почти 4 км в 1985 году.

Related video

В честь 25-летия со дня выхода легендарного фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона "Титаник" на YouTube-канале WHOI вышли кадры, снятые в 1986 году. В никогда ранее не демонстрировавшееся видео под названием "Когда Элвин посетил место крушения Титаника" раскрываются беспрецедентные детали первого погружения на затонувший лайнер после его обнаружения в 1985 году, которые покажет Океанографический институт Вудс-Хоул. документального фильма.

Более 80 минут видеозаписи на YouTube-канале WHOI посвящены некоторым замечательным достижениям погружения под руководством Роберта Балларда. Это был первый раз, когда человеческий глаз увидел гигантский океанский лайнер с тех пор, как он столкнулся с айсбергом и затонул в холодной Северной Атлантике в апреле 1912 года.

Две камеры выхватывают из водных глубин очертания знаменитого лайнера, показывают остатки внутреннего убранства и то, как океан и годы не пожалели корабль, считавшийся самым роскошным для своего времени, первый рейс которого стал последним.

Во время крушения лайнера погибли около 1500 человек, которые плыли на "Титанике" из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк.

Команда из Океанографического института Вудс-Хоул из Массачусетса в сотрудничестве с французской организацией океанографических исследований IFREMER обнаружила место последнего упокоения корабля на глубине 3780 метров 1 сентября 1985 года с помощью буксируемой подводной камеры.

Девять месяцев спустя группа WHOI вернулась на место на знаменитом трехместном исследовательском подводном аппарате "Элвин" и дистанционно управляемом подводном исследовательском аппарате "Джейсон-младший", которые сделали знаковые изображения интерьера корабля.

"Спустя более века после гибели "Титаника" человеческие истории, воплощенные в великом корабле, продолжают находить отклик. Как и многие другие, я был потрясен, когда Элвин и Джейсон-младший отважились спуститься к месту крушения. Выпуская эти кадры, WHOI помогает рассказать важную часть истории, которая охватывает поколения и охватывает весь земной шар", – заявил Джеймс Кэмерон.

Ранее Фокус писал, что обновленный фильм "Титаник" снова вышел на экраны в феврале этого года.