Унікальні кадри першого занурення до "Титаніка", що затонув, показали в мережі (відео)

Вперше "Титанік" було виявлено у Північній Атлантиці на глибині майже 4 км у 1985 році.

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На честь 25-річчя від дня виходу легендарного фільму-катастрофи Джеймса Кемерона "Титанік" на YouTube-каналі WHOI вийшли кадри, зняті у 1986 році. У відео, що ніколи раніше не демонструвалося, під назвою "Коли Елвін відвідав місце краху Титаніка" розкриваються безпрецедентні деталі першого занурення на затонулий лайнер після його виявлення в 1985 році, які покаже Океанографічний інститут Вудс-Хоул.

Понад 80 хвилин відеозапису на YouTube-каналі WHOI присвячені деяким чудовим досягненням занурення під керівництвом Роберта Балларда. Це був перший раз, коли людське око побачило гігантський океанський лайнер відтоді, як він зіткнувся з айсбергом і затонув у холодній Північній Атлантиці у квітні 1912 року.

Дві камери охоплюють з водних глибин обриси знаменитого лайнера, показують залишки внутрішнього оздоблення і те, як океан і роки не пошкодували корабель, який вважався найрозкішнішим для свого часу, перший рейс якого став останнім.

Під час аварії лайнера загинули близько 1500 осіб, які пливли на "Титаніку" із Саутгемптона, Англія, до Нью-Йорка.

Команда з Океанографічного інституту Вудс-Хоул із Массачусетса у співпраці з французькою організацією океанографічних досліджень IFREMER виявила місце останнього поховання корабля на глибині 3780 метрів 1 вересня 1985 року за допомогою буксируваної підводної камери.

Дев'ять місяців потому група WHOI повернулася на місце на знаменитому тримісному дослідницькому підводному апараті "Елвін" і дистанційно керованому підводному дослідницькому апараті "Джейсон-молодший", які зробили знакові зображення інтер'єру корабля.

"Через понад століття після загибелі "Титаніка" людські історії, втілені у великому кораблі, продовжують знаходити відгук. Як і більшість людей, я був вражений, коли Елвін і Джейсон-молодший наважилися спуститися до місця аварії. Випускаючи ці кадри, WHOI допомагає розповісти важливу частину історії, яка охоплює покоління і охоплює всю земну кулю", — заявив Джеймс Кемерон.

Раніше Фокус писав, що оновлений фільм Титанік знову вийшов на екрани в лютому цього року.