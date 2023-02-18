Король Карл III написал первую книгу после вступления на престол

Король Карл III всегда был известен как увлеченный автор и убежденный защитник окружающей среды, и недавно он стал соавтором своей первой книги после восшествия на престол.

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Монарх написал книгу в соавторстве с председателем Natural England Тони Джунипером и пара встретилась в пятницу, когда король устроил прием в Букингемском дворце для министров окружающей среды со всего мира. Об этом пишет Hello.

Отмечается, что книга отличается от других публикаций Чарльза по этой теме тем, что она специально предназначена для детей, а не для взрослых.

Новая книга будет переписанной версией его работы 2017 года "Изменение климата" и проект начался еще до того, как он стал королем.

Чарльз будет ведущим автором в соавторстве с Тони и климатологом Эмили Шакбург. Монарх написал послесловие к тексту, который должен быть опубликован в конце следующего месяца.

[ + – ] Чарльз написал книгу вместе с Тони Джунипером (справа) и доктором Эмили Шакбург. Фото: Getty Images

"Я думаю, что он признан выдающимся лидером в некоторых из самых насущных тем, стоящих перед человечеством. Тот факт, что он сегодня здесь, действительно подчеркивает важность темы. Я надеюсь, что это вдохновит каждого сделать еще больше для поиска решений. Я думаю, что он был поражен уровнем энергии и страсти, проявленными молодыми людьми по этим предметам", — рассказал председатель Natural England о проекте.

Напомним, коронация Его Величества запланирована на 6 мая.

Также Фокус писал, что 16 февраля 74-летний король отправился в Милтон-Кейнс в четверг, чтобы отпраздновать новый статус города, присвоенный во время платинового юбилея королевы Елизаветы II. Когда он прибыл в церковь Христа Краеугольного Камня протестующие подняли желтые плакаты с надписью "Не мой король", однако монарх их проигнорировал.