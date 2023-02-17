Король Карл III проигнорировал протестующих с табличками "Не мой король"

Король Карл III сохранял спокойствие и не реагировал на протестующих против монархии.

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74-летний король отправился в Милтон-Кейнс в четверг, чтобы отпраздновать новый статус города, присвоенный во время платинового юбилея королевы Елизаветы II. Когда он прибыл в церковь Христа Краеугольного Камня, протестующие подняли желтые плакаты с надписью "Не мой король". Об этом пишет People.

Корреспондент Royals Ричард Палмер из Daily Express написал в Twitter, что там было около 20 протестующих. Мероприятие было организовано антимонархической группой "Республика", которая планирует протестовать против коронации короля Карла 6 мая.

Король, казалось, игнорировал протестующих и оставался в хорошем настроении, когда он пожимал руки людям, которые вышли, чтобы увидеть его, некоторые размахивали флагами Юнион Джек. Как видно из видео, размещенного в Twitter Heart News East, в знак поддержки прозвучал припев "Боже, храни короля".

Напомним, 9 ноября 23-летний Патрик Телуэлл был арестован за то, что бросил яйцо в короля и королеву-консорта Камиллу во время приезда королевской четы в Йорк. Позже Телуэлл был идентифицирован как бывший студент Йоркского университета, баллотировавшийся в качестве кандидата от Партии зеленых в Йорке на местных выборах 2019 года.

В начале декабря прошлого года король Карл III, посетивший город Лутон в Бедфордшире, снова подвергся атаке куриными яйцами, которыми в него запустил мужчина из толпы. Хулигана быстро арестовали, а монарх как ни в чем не бывало продолжил пожимать руки представителям общественности.

Также Фокус писал, что король Карл нанял опытного телохранителя перед своей коронацией.