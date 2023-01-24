"Готов кинуться под пули". Король Карл нанял опытного телохранителя перед своей коронацией

Ранее Марк Эндрюс охранял королеву-консорта Камиллу, а теперь он станет главным водителем короля.

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Бывший телохранитель королевы-консорта, который "кинулся бы под пули" ради членов королевской семьи, стал главным водителем короля Карла в результате перестановки персонала Букингемского дворца. Об этом пишет Daily Mail.

Новый главный водитель Марк Эндрюс охранял королевскую семью 20 лет.

Он обеспечит королю и королеве-консорту дополнительную безопасность в преддверии коронации. Мистер Эндрюс был главой полицейской охраны Камиллы Паркер-Боулз до прошлого года.

Теперь он станет главным водителем короля Карла, поскольку Тим Уильямс, который в настоящее время занимает эту должность, уходит в отставку.

Бывший офицер, прекрасно владеющий огнестрельным оружием, сумеет обеспечить королю и королеве-консорту нужный уровень безопасности во время подготовке к коронации 6 мая и на самой церемонии.

Ранее Эндрюс служил в полиции Скотленд-ярда и его высоко ценят коллеги. Они прямо говорят что он готов "кинуться под пули", ради членов королевской семьи.

Ранее он сопровождал Карла и Камиллу во время их Карибского турне в 2019 году и, как говорят, поддерживает тесные отношения с королевой-консортом.

Тогдашний принц Уэльский посетил Сент-Люсию, Сент-Винсент, Гренадины, Сент-Китс и другие страны в рамках 12-дневного тура.

Они также провели четыре дня на Кубе, став первыми членами британской королевской семьи, которые сделали это.

Напомним, охранниками обзавелись и принц Гарри с Меган Маркл, только они наняли телохранителей с сомнительной репутацией. Один из них, Альберто Альварес, ранее охранял Майкла Джексона, а потом едва не забил свою девушку насмерть.