"Готовий кинутися під кулі". Король Карл найняв досвідченого охоронця перед своєю коронацією

Раніше Марк Ендрюс охороняв королеву-консорта Каміллу, а тепер він стане головним водієм короля.

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Колишній охоронець королеви-консорта, який "кинувся б під кулі" заради членів королівської родини, став головним водієм короля Карла внаслідок перестановки персоналу Букінгемського палацу. Про це пише Daily Mail.

Новий головний водій Марк Ендрюс охороняв королівську родину 20 років.

Він забезпечить королю та королеві-консорту додаткову безпеку напередодні коронації. Містер Ендрюс був головою поліцейської охорони Камілли Паркер Боулз до минулого року.

Тепер він стане головним водієм короля Карла, оскільки Тім Вільямс, який наразі обіймає цю посаду, іде у відставку.

Колишній офіцер, який чудово володіє вогнепальною зброєю, зможе забезпечити королю і королеві-консорту необхідний рівень безпеки під час підготовки до коронації 6 травня і на самій церемонії.

Раніше Ендрюс служив у поліції Скотленд-ярду та його високо цінують колеги. Вони прямо кажуть, що він готовий "кинутися під кулі", заради членів королівської родини.

Раніше він супроводжував Карла та Каміллу під час їхнього Карибського турне у 2019 році і, як кажуть, підтримує тісні стосунки з королевою-консортом.

Тодішній принц Уельський відвідав Сент-Люсію, Сент-Вінсент, Гренадини, Сент-Кітс та інші країни в рамках 12-денного туру.

Вони також провели чотири дні на Кубі, ставши першими членами британської королівської родини, які це зробили.

Нагадаємо, охоронцями обзавелися і принц Гаррі з Меган Маркл, тільки вони найняли охоронців із сумнівною репутацією. Один із них, Альберто Альварес, раніше охороняв Майкла Джексона, а потім мало не забив свою дівчину на смерть.