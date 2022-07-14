Принц Гаррі та Меган Маркл найняли охоронця зі злочинним минулим

Раніше Альберто Альварес працював на Майкла Джексона, але його звільнили, коли з'ясувалося, що він звинувачувався в домашньому насильстві.

Принц Гаррі, який не втомлюється говорити про те, наскільки важлива для нього безпека його сім'ї, найняв головою служби безпеки відомого охоронця Альберта Альвареса, у якого виявилося "багате" кримінальне минуле. Про це пише Daily Mail.

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Альберто Альварес раніше працював на Майкла Джексона та навіть давав свідчення щодо смерті артиста. Але сім'я Джексона звільнила його, коли з'ясувалося, що Альвареса у 2009 році було звинувачено у водінні в нетверезому вигляді, а 2000-го він отримав три роки умовно за домашнє насильство. Повідомлялося, що він завдав "тяжких тілесних ушкоджень" своїй партнерці.

Сім'я Джексона звільнила його з формулюванням, що "не відчувають, що така людина має бути поряд із дітьми".

Новини про те, що Альварес знайшов нову роботу в сім'ї герцогів Сассекських, з'явилися після того, як його сфотографували разом із принцом Гаррі в Монтесіто, Каліфорнія, де принц живе разом із сім'єю.

Малоймовірно, що Гаррі та Меган були не в курсі злочинного минулого свого нового охоронця, адже вся інформація про його судимості є у відкритому доступі. А сам він став досить відомим після того, як про нього писали таблоїди після смерті Майкла Джексона.

[ + – ] Альберто Альварес супроводжує Меган Маркл у Техасі

Також Альберто Альварес супроводжував Меган Маркл, коли вона їздила до меморіалу жертв стрілянини в Увальді, Техас, 26 травня.

45-річний Альварес добре навчений, має 15-річний досвід роботи й звик мати справу зі знаменитостями. Раніше він працював також із гуртом One Direction.

Він розповідав британському виданню The People, що ця робота допомогла йому пережити лихоліття після смерті Джексона.

"Ті події я ніколи не забуду, але зараз я почуваюся краще. Торік я знову почав працювати охоронцем", — розповідав він в інтерв'ю 2012 року.

Альварес пропрацював у Global 360 Protection Service більше десяти років, до квітня цього року. Наразі він працює в агентстві TorchStone Global.

Одне з джерел у службі безпеки розповіло, що Гаррі навмисне найняв Альвареса, тому що він сподівається, що Альберт "саме та людина, яка подбає про його родину". Крім цього, безпеку принца Гаррі забезпечує Крістофер Санчес, який провів 14 років у секретній службі, захищаючи Барака Обаму.