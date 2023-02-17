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Король Карл III проігнорував протестувальників із табличками "Не мій король"

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Фото: Getty Images | Король Карл III на тлі натовпу протестувальників

Король Карл III зберігав спокій і не реагував на протестувальників проти монархії.

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74-річний король вирушив до Мілтон-Кейнса у четвер, щоб відсвяткувати новий статус міста, присвоєний під час платинового ювілею королеви Єлизавети II. Коли він прибув до церкви Христа наріжного каменю, протестувальники підняли жовті плакати з написом "Не мій король". Про це пише People.

Кореспондент Royals Річард Палмер із Daily Express написав у Twitter, що там було приблизно 20 протестувальників. Захід був організований антимонархічною групою "Республіка", яка планує протестувати проти коронації короля Карла 6 травня.

Король, здавалося, ігнорував протестувальників і залишався в гарному настрої, коли він тиснув руки людям, які вийшли, щоб побачити його, дехто розмахував прапорами Юніон Джек. Як видно з відео, розміщеного в Twitter Heart News East, на знак підтримки пролунав приспів "Боже, бережи короля".

Нагадаємо, 9 листопада 23-річний Патрік Телуелл був заарештований за те, що кинув яйце в короля та королеву-консорт Каміллу під час приїзду королівського подружжя до Йорка. Пізніше Телуелл був ідентифікований як колишній студент Йоркського університету, який балотувався кандидатом від Партії зелених у Йорку на місцевих виборах 2019 року.

На початку грудня минулого року король Карл III, який відвідав місто Лутон у Бедфордширі, знову зазнав атаки курячими яйцями, якими в нього запустив чоловік із натовпу. Хулігана швидко заарештували, а монарх, як ні в чому не бувало, продовжив тиснути руки представникам громадськості.

Також Фокус писав, що король Карл найняв досвідченого охоронця перед своєю коронацією.